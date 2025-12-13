ILLIT¡¢1·î13Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¿·¶Ê¡ØSunday Morning¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ªMega Shinnosuke¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬ÆüËÜ¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¡¢¥»¥«¥ª¥ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥³¥é¥Ü
12·î13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSunday Morning¡Ù¤¬Íè¤ë2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØSunday Morning¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¤Î°ÎÂç¤ÊÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿J-POP¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Î¤¤é¤á¤¯´¶À¤ÈÎø¤·¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
TikTok¤Ç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø°¦¤ÈU¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²Î¼êMega Shinnosuke¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤ë2ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢10¡Á20Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSunday Morning¡Ù¤Ï1·î¤ËÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥£¥¶¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»¸»¤Î°ìÉô¤¬Á°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°î¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ILLIT¤Ï¸½ºß¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£