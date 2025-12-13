¶õµ¤¥«¥é¥«¥é´ØÅì¡¡º£Æü13ÆüÌë¤«¤é±«¤Ç¹ß¤ê½Ð¤·¤ÏÊ¿ÌîÉô¤ÇÀã¤Î½ê¤â¡¡Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü13Æü(ÅÚ)Ìë¤«¤é±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¤ê½Ð¤·¤Ï¡¢ÆîÉô¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤ä¤ß¤¾¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ËÃí°Õ¡£¤¿¤À¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤»³¤Ç¤ÏÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ½¤ò±Û¤¨¤ë¼Ö¤ÏÅßÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü12Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î30Æü´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç0.5¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î1%¤È¡¢¤³¤³1¤«·î¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°²ó¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç10¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î9Æü¤Î12.5¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤«
´ØÅì¤Î¥«¥é¥«¥é¶õµ¤¤ò½á¤¹±«¤¬¡¢º£Ìë(13Æü)¤«¤é¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾¤«¤éÎóÅç¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬Åì¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï¡¢À¾¤«¤é¤Î±«±À¤ÎÂ¾¤Ë¡¢´ØÅì²¤ÇÉ÷¤ÈÉ÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·¥¢¡¼¥é¥¤¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ï¿ÀÆàÀî¤äÀéÍÕ¤Ê¤ÉÆî¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤äÀ¾Éô¤Î»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¹ß¤ê½Ð¤·¤ÏÀã¤ä¤ß¤¾¤ì¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢À¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢º£Ìë(13Æü)ÆüÉÕ¤¬ÂØ¤ï¤ëº¢¤«¤é¤Ï¹¤¯±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤ÏÌÀÆü14Æü(Æü)Ãëº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ß¤ß¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü14Æü(Æü)¤Ï¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï¢Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ð¥³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¤Î²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î½éÀã¤Ï¡¢ºòÆü12Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Ë±§ÅÔµÜ(12·î4Æü)¤È¡¢¿å¸Í(11·î20Æü)¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÀã¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ï¿Í¤¬ÌÜ»ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏÅÀ¤Ï¹ß¿å¤Èµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÈ½ÊÌ¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¡¡ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤½ê¤Ï
Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤É¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£