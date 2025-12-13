¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¸ç¸«¤¨¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¡¢ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢SNS¾å¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹ÆÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯8·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¡£
¡¡º£Ç¯11·î7Æü¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¡£¸«¤Þ¤·¤¿¤«¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£X¤È¤«¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Á°¤ÎÌÌ±Æ¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃý¤ì¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£