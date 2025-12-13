Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÖÁê¼ê¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¡¡²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤ë°Õ³°¤Ê¡È¼åÅÀ¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°Õ³°¤Ê¡È¼åÅÀ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌµ¿À·Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç°Ê³°¤Ïµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤âÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Ï1Æü¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤â¤½¤â·ÈÂÓ¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢LINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áê¼ê¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Ï¢Íí¤òÊÖ¤µ¤º¤Ë²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤é¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¸å¤Ç¤¤¤¤¤ä¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£