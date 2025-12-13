ÅìÌî¹¬¼£¤¬Àä»¿¤¹¤ë2¿Í¤ÎÌò¼Ô¡Ö¼Çµï¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê²á¤®¤Æ¡ÄÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÌò¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¼ê¤Î·Ë»°ÅÙ¤Ë¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏNHKÁí¹ç¤Ç·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å10»þ45Ê¬¤ËÁ´20²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1ÏÃ15Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¡£Äê¿¦¥Ê¥·Îø¿Í¥Ê¥·¤Î¤ªµ¤³Ú¤Ê¼ç¿Í¸ø¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¾ù¤ê¼õ¤±¤¿°ì¸Í·ú¤ÆÊ¿²°¤Ë¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿½¾»ÐËå¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤È½»¤ß»Ï¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë½¸¤Þ¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë²¬»³Å·²»¤È¿¹¼·ºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¿Í¤Î¼Çµï¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê²á¤®¤Æ¡ª¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤Þ¤ËÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¿¹¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¤â»³·Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤È¤³¤Ë¤Ï¸ý°¤¤¡£¤Ç¤âÅÔ²ñ¿Í¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£¡ÖÄ¶ÎÉ¤¤¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´«¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦´¶À¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡£¡Ö¤Û¤¶¤±¡ª¡×¤È»°ÅÙ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¡£ºÇ½ª²ó¤Î´¶¤¸¤ä¤È¥·¡¼¥º¥ó2¤â¡Ä¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡²è¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¤Ã¤Æ¡Ê¥¥ã¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤ò¡Ë¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¹¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£À§»Þ´ÆÆÄµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¢¡Ä¡£¿¹¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ð¤Á¤Ã¤È¹ç¤¦¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÂç´ÆÆÄ¤ËÅÅÇÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£