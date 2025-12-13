¥°¡¼¥°¥ë¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¡ä¤È¤Ï¡©¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏËÜ²»¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë´Ä¶¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¡×¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¸ý²¼¼ê¤Ê±Ä¶È¡¢ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¾å»Ê¡¢Íê¤é¤ì¤ëÀèÇÚ¡¢ÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ§¿Í¡Ä¡£Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃ½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ°¤¯ÎÏ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ô¤¦¤Þ¤¯Ä°¤±¤ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Õ8000¿Í°Ê¾å¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»³º¬ÍÎ»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ°¤¯µ»½Ñ¡×¤òËá¤±¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£»³º¬¤µ¤óÃø½ñ¡ØÄ°¤¯µ»½Ñ ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñÏÃ¤¬º£Æü¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä°¤¯µ»½Ñ¤Ï¿Í¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë
Ä°¤¯µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤ËÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿°ì¸À¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÁê¼ê¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤»¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢²¿¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ä¡Ä
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÃ¤òÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬´î¤ó¤Çµ¢¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÁê¼ê¤Î²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
Ä°¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë
º£¤Ç¤³¤½¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Î»ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÀèÀ¸¥¿¥¤¥×¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬°Õ¤ËÅº¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¹Ô¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤è¡£»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×
¼«Ê¬¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÁê¼ê¼¡Âè¡£ÁêÃÌ¤Ê¤ó¤«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¬Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Î»ä¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¡©¡×
º£¤Î»ä¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¡©¡×
¤É¤³¤¬°ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÏÃ¤ò»ä¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬²ò·èºö¤òµá¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò·è¤Î»å¸ý¤Ëµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤ÏÁê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Éô²¼¤È¾å»Ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Éô²¼¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ë¡×¤È¡¢¿®Íê´¶¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¤«¤é¤Î¾ðÊó¤â¡¢²¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâÄ´À°¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤«¤é¤ÎÏÃ¤â¡¢²¼¤«¤é¤ÎÏÃ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¾å¼ê¤ËÄ°¤±¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å¼ê¤ÊÄ°¤¼ê¤¬À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬Åý·×³Ø¼Ô¡¢ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¼Ô¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¡£
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ËÜ²»¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¾å¼ê¤ËÏÃ¤òÄ°¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤ÏÂÐÌÌ¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï1Æü¤ÎÂ¿¤¯¤ò¤Û¤«¤Î¼Ò°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÄ°¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
