¡ãÀ¸¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤À¤è¡ä¤Ê¤¼ºßÂð´ËÏÂ¥±¥¢°å¤Ï¥¬¥ó¤ÇÍ¾Ì¿1¡¢2½µ´Ö¤È¸À¤ï¤ì¤¿´µ¼Ô¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡ÖËÍ¤¬¤´²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤º¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡Ö¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000¿Í°Ê¾å¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿ºßÂð´ËÏÂ¥±¥¢°å¡¦èßÅÄÎÐÊ¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ú±äÌ¿¤è¤êËþÂ¡¢¼£ÎÅ¤è¤êÂº¸·¤ò¡Û¤ÈÄó¾§¡£É¬¤º¤·¤â¡Ö°åÎÅ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£èßÅÄÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÊâ¤¯¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãø½ñ¡Ø´½²³¤Þ¤ÇÊâ¤³¤¦¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ö½ªËö´ü¤Ë´µ¼Ô¤¬¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¤¬¤ó´µ¼ÔÀìÌç¤ÎºßÂð´ËÏÂ¥±¥¢°å¡¦èßÅÄÎÐÊ¿ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø´½²³¤Þ¤ÇÊâ¤³¤¦¡Ù
* * * * * * *
¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤ª¤¦
¤³¤³¤Ë1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢ÀèÀ¸¤Î¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËA¤µ¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë5ÆüÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤í¤½¤í¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤í¤½¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î2¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
A¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¡¢ËÍ¤¬¿Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¥«·î¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Âà±¡¤·¤Æ¤¤¿»þ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÅÁ¤¤Êâ¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£Í¾Ì¿1¡¢2½µ´Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö²È¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¡Ö£²¥«·î¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
£Á¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤è¡×
ËÍ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡©¡×
£Á¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤â¤é¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ØÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×
Âà±¡Ä¾¸å¤Î2¥«·îÁ°¡¢ËÍ¤ÏA¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¡ØÊì¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÍ¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Êâ¤³¤¦¡×
À¸¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Êâ¤¯¤³¤È
¤¹¤ë¤È£Á¤µ¤ó¤¬¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò£±Æü500cc°û¤à¤¯¤é¤¤¤Î25¥¥í¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¯¤Æ¤âÊâ¤±¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤âÊâ¤±¤ë¡£À¸¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êâ¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¬¤ó¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¼å¤Ã¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êâ¤¤¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹³¤¬¤óºÞ¤¬È´¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¸¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Êâ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£À¸¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤À¤è¡×
ËÍ¤Ï£Á¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»à¤Ì¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ò¤ä¤á¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¯À¸¤¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ìÆ»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢£Á¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×
¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿´¤Î¾õÂÖ¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×
£Á¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¾¯¤·¤Ç¤âÊâ¤¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿Æü¤â¡¢³°¤ò30¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤ÏÊâ¤¤¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤â30¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤à¤Ä¤Ï°ì±þÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ø¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É£Á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿£±½µ´Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂà±¡¤·¤¿¸å¡¢2¥«·î¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï£Á¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤º¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¡×
Ã¯¤â¤¬¤¤¤º¤ì»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¿´¤Î¾õÂÖ¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ï°å¼Ô¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö²ÈÂ²¤Ê¤é¿´¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤è¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¾Ì¿1½µ´Ö¡×¤È¸À¤ï¤ìÂà±¡¤·¤¿¸å¤â¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC)
¡Ø¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¼¡¤Ë½Ð¤ë¸ÀÍÕ
Â¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÊì¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î¼¡¤Ë¡¢¡Ø¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍß¤â½Ð¤ë¤«¤é¡×¤È¡£
¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¹¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ü¡¼¤Ã¤È»à¤Ì¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡Ø¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡Ù¤È¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Â¹¤Ï¡¢¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Æþ±¡¤·¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÀäÂÐÂ¹¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç»ö¤ÊÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤¿¤¤¡©¡¡¤è¤·¡¢Êâ¤³¤¦¤è¡ª¡×
¡ÖÊâ¤¤¤Æ´½²³¤ËÆþ¤í¤¦¤¼¡×
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´½²³¤Þ¤ÇÊâ¤³¤¦¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£