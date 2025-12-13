ÈþÎØÌÀ¹¨ ¡Ö¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤ä¥´¥Ã¥Û¤Ê¤É¡¢À¾ÍÎ¤Î·Ý½Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¡£ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ë¤Ù¤Èþ¤Î·ÏÉè¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢º£¤³¤½Èþ¤ÎºÆÈ¯¸«¤ò¡×
²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È½ñ¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ÖÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¤´¤¤²¤ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡£12·î¹æ¤Î½ñ¤Ï¡ÖÍÀ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈþÎØ¤µ¤ó¤Î½ñ¡Û¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±
¡ÖÍÀ¤ì¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î
¸Ø¤ë¤ËÂ¤ë»öÊÁ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÍÀ¤ì¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤È¤Ï¡¢19À¤µª¸åÈ¾¤«¤é20À¤µª½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¤¬À¾ÍÎ¤Î·Ý½Ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¸½¾Ý¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î·Ý½Ñ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬ÉâÀ¤³¨¤Ç¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤ä¥í¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¤ÏÉâÀ¤³¨¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥´¥Ã¥Û¤ÈÄï¤Î¥Æ¥ª¤Ï400ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÉâÀ¤³¨¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥´¥Ã¥Û¤¬²ÎÀî¹½Å¤ÎÉâÀ¤³¨¤òÌÏ¼Ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¹¤Ù¤¤Ï
°õ¾ÝÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¤Î¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤Ï¡¢¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¤Î¼«Âð¤Ë¡¢ÆüËÜÄí±à¤ò°Õ¼±¤·¤¿Äí¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶Ê²È¤Î¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤ò²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎÈ±¤Î²µ½÷¡×¤ä¡Ö¶â¿§¤Îµû¡×¤ÏÆüËÜÈþ½Ñ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÄ¶°ìÎ®¤Î·Ý½Ñ²È¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤¿¡ÖÈþ¡×¤Î¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¡¦Ê¿°Â¤Î¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤«¤é¼¼Ä®¡¢°ÂÅÚÅí»³¡¢¸µÏ½»þÂå¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀµ¤ä¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¸²½¡£¤½¤¦¤·¤¿Èþ¤Î·ÏÉè¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¡¢·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²½¤ÏÆð¼å¤À¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÅ¨¤À¤È¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Èþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤ä¡¢·ÐºÑ¤â±¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢Èþ¤ÎºÆÈ¯¸«¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
