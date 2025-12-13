ºÇ½ª²óÄ¾Á°º£²ó¤Ï9»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡Ô¥É¤Î»Ò¡Õ¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¡×¤ò¿ä¾©¡£ÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¡Ä
´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9¡§00¡Á¡Ë¡£Âè9ÏÃ¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤¬12·î13Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÂè9ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ï9¡§30¡Á¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ãÇî»Î¡ä¤³¤È¿¹¡Ê¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤ÏÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
Æ±Áë²ñ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢6¿Í¤Î´é¤¬ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¤½¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤áÆ°¤½Ð¤·¤¿2¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±µéÀ¸¡£¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤À¡½¡½¡©¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡Ø¥¥ó¥°¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤ÎÅÉÁõ¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë°ì»ù¤ÎÉã¡¦¹âÌÚ¾Ìò¤ò´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¡£
¹âÌÚ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÅö»þ¤Ï¡Ø¤É¤Î»Ò¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±î¶¶±à»ÒÌò¤ò¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤¢¤Ã¤¿¹âÌÚ¤È±î¶¶¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤ÈÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¼çÂê²Î¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¤Î¡Ø¥¢¥²¥ÏÄ³¡Ù¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Î¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ê¿À®¤Î¡Ô¥¨¥â¤µ¡Õ¤ò¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¹âÌÚ¾¡¢±î¶¶±à»Ò¡¢¾®»³Î´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤Î3¿Í¤Ë¡¢¸µ6Ç¯1ÁÈ¤ÎÅÚ²°¤æ¤¡Ê¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¡Ë¡¢ËÀî¸¸ã¡Ê°ðÍÕÍ§¤µ¤ó¡Ë¤â¶¨ÎÏ¡£
¤â¤¦Ã¯¤â¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä°ì¹ï¤âÁá¤¯ÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤Ë¡¢¤â¤¦1¿ÍÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ØËÍ¤ÏÈà¤é¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¡½¡½¤½¤Î¿ÍÊª¡ÔÇî»Î¡Õ¤³¤È¿¹ÃÒÌé¤«¤éº¨¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±©Î©ÂÀÊå¡Ê¿¹Í¥ºî¤µ¤ó¡Ë¤ò½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¹¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±©Î©¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï·º»ö¡¦±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¤µ¤ó¡Ë¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¿Í¤Î´é¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤º¤ËÛ£Ëæ¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
Â¾¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤Ï¥Þ¥º¤¤²¿¤«¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎDVD¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
»ö¾ðÄ°¼è¤ò½ª¤¨¤¿¹âÌÚ¤Ï¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡ª¡ª
¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤«¡ª¡©
Ã¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ6Ç¯1ÁÈ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù

¡ãÂè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡ãÂè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡ÖÈÈ¿Í¡¢¤À¡¼¤ì¤À¡©¡×
»Ä¤ëÉ¸Åª¤Ï¹âÌÚ¾¤È¾®»³Î´¹°¡½¡½¡£
Æó¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
ÉÏ¤Á¤ã¤ó¡Ê¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤µ¤ó¡Ë¡¢¥«¥ó¥¿¥í¡¼¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤µ¤ó¡Ë¡¢¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡Ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ê¿¹Í¥ºî¤µ¤ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«ÀèÀ¸¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡Ë¡£
Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤É¤¦¤·¤Æº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡©
º£Ìë¿ë¤Ë»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤È¡¢ÈÈ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¡©»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£