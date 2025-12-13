¾å³¤½é¤Î¾ïÂÖ²½Äã¶õ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¸¡ÂÎÇÛÁ÷¹ÒÏ©¤¬³«ÄÌ¡½Ãæ¹ñ
¾å³¤»ÔÆâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¾ïÂÖ²½¤µ¤ì¤¿Äã¶õ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¸¡ÂÎÇÛÁ÷¹ÒÏ©¤¬10Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø°å³Ø±¡ÉíÂ°¿ÎºÑÉÂ±¡¤Î»°¤Ä¤ÎËÜ±¡¡¦Ê¬±¡´Ö¤ÎÍ¢Á÷¥·¡¼¥ó¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
°åÎÅ¸¡ºº¸¡ÂÎ¤òÀÑºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬Æ±ÉÂ±¡¤ÎÅì±¡¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢14¡¥5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Æî±¡¤Ø¤ÈÈô¹Ô¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ËÌ±¡¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢8Ê¬¸å¤Ë¤Ï4¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Åì±¡9¹æ´Û¤Î²°¾å¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å³¤»ÔÆâ½é¤Î°åÎÅ¸¡ÂÎ¤Î¥É¥í¡¼¥óÇÛÁ÷¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¥É¥í¡¼¥óÇÛÁ÷¤ÎÆ³ÆþÁ°¡¢Æ±ÉÂ±¡¤Î°åÎÅ¸¡ºº¸¡ÂÎ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¼ç¤Ë¡ÖÍ¢Á÷¼Ö1Âæ¡Ü±¿Å¾¼ê1¿Í¡Ü·ÙÈ÷°÷1¿Í¡×¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¤äÃÏ¾å¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±ÉÂ±¡¤ÎÍûÒ¦¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ó¡ËÉû±¡Ä¹¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÎÈæ³Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æî±¡¤«¤éÅì±¡¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÏÌó14¡¥5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÛÁ÷¤Ç¤ÏÌó45Ê¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥óÇÛÁ÷¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«23Ê¬¤ÇºÑ¤ß¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï50¡ó¶á¤¯Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£ËÌ±¡¤«¤éÅì±¡¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÏÌó4¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÛÁ÷¤Ç¤ÏÌó19Ê¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥óÇÛÁ÷¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«8Ê¬¤Ç´°Î»¤·¡¢°åÎÅ¸¡ÂÎ¤ÎÈÂÁ÷¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
Æ±ÉÂ±¡¸¡ºº²Ê¤ÎÄÀé¯¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¡ËÉû¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¡ÂÎ¤Ï¼ç¤Ë·ì±Õ¸¡ÂÎ¤Ç¡¢¸¡ÂÎ¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤¬Â®¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÊó¹ð¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë