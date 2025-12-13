¡Ö¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡×¤Ç60ºÐ¤«¤é¤Î·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò·è¤á¤¿½÷À¤ÎÇ¯¶â³Û
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»60ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§400Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§¤Ê¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â24¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â396¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¶â³Û¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï65ºÐ¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¹â¤â¤¢¤ê¡¢¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢60ºÐ¤Ç·«¤ê¾å¤²¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð60ºÐ¤«¤é¤Ç¤âËþ³Û¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö19Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¤´¤íÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ÎÀáÌó¤Ï¡¢¿©Èñ¤Ç¤¹¡£Ì£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë½Á¡¦Ç¼Æ¦¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÌÊªÎà¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Ï½µ¤Ë1²ó¤·¤«¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åß¤Ï²È¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼¤òÃå¤Æ²á¤´¤·ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¤â¼«Í³¤ËÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï²¿¤È¤«»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Ì¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ëþ³Û¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨Ç¯¶â¤¬¡Ö2¥«·î¤Ë1²óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¡Ö¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¹¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê³°¿©¤·¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
