·ë¶É¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤Î±Ç²è¡¡40¼þÇ¯µÇ°ºÆ¾å±Ç¤Ë´ó¤»¤Æ
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£Ëè½µËö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á±Ç²è¡¦ÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤âÄï¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤¬½é¸«¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÁÅÄ¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù»³»û¹¨°ì¤È¥É¥¯¤ÎÎò»Ë¡¡ÀÄÌîÉð¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥ì¥¬¥·ー
¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê±Ç²è¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î¸ÅÅµºîÉÊ¤òÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤Ä´Ñ¤Æ¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤Î¸ìµÁÌ·½â¤á¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤È¤¤¤¦»úÌÌ¤À¤±¤Ç¤Þ¤º¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Ã±¸ì¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÃ¼Åª¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ËÊª¸ì¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¹çÃ×¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÍÑÅÓ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤È¯ÌÀÉÊ¤¬²¿¤ä¤éêÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö»þ·×Âæ¡×¤ÎÉúÀþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤Î±¿Æ°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÍÆ°×¤ËÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ê¤³¤ì¤¬±ÇÁü¤Î¸ì¤ê¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥É¥¯¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÃÎ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¥Þー¥Æ¥£¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¥É¥¯¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤ò2025Ç¯¤Îº£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤ä¿·Á¯¤À¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Þー¥Æ¥£¤À¤±¤¬²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²áµî²þÊÑ¡×¤Î´íµ¡¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò»î¤ß¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤â¤Î¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀâÌÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Å¸³«¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬40Ç¯Á°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤ºÃ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡¡¥Þー¥Æ¥£¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ë1985Ç¯¤¬¤â¤¦ÂçÊ¬ÀÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿1955Ç¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¡Ö²áµî¤é¤·¤¤¡×É÷·Ê¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢²áµî¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¡£¡Ö²áµî¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í´Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤³¤Î¤È¤È¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥Þー¥Æ¥£¤ÎÉã¡¦¥¸¥çー¥¸¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¡Ë¤È¤½¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡¦¥Ó¥Õ¡Ê¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ë¤Î¹½¿Þ¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¼Ùµ¤¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤²¾ÁÛÅ¨¤ÎÉÁ¤Êý¤À¤¬¡¢°µ¤¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¡Ö¹îÉþ¤¹¤Ù¤Å¨¤ÎÀßÄê¤ÏËÜÅö¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³ëÆ£¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¾®¸¤·¤¤Î©ÏÀ¤¬½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤¤¤Á¤¤¤Á¥¨¥ó¥¹¥È¤·¤¿¤¬¤ë¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤È¤«»þ·×Âæ¤Î¥±ー¥Ö¥ëÀßÃÖ¤Ë5ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¼ê¤³¤º¤ë¥É¥¯¤È¤«¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£ÃÙ±ä¤Î¤¿¤á¤ÎÃÙ±ä¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢ÉÁ¼Ì¤Î¥Ñ¥ïー¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê²èÌÌ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Ä´Ñ¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï´Ñ¤ë»þ´ü¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ëÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¸ÅÅµ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¤â¤â¤Ï¤ä·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨ËÜÅö¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤½¤¦¡×¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤À¡£
◼️¸ø³«¾ðÊó¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±ÇIMAX¡¿4DX ¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«Ãæ½Ð±é¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¡¢¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦F¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¿áÂØ¡§»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢ÊæÀÑÎ´¿®¡¢º´¡¹ÌÚÍ¥»Ò¡¢¹âÅç²íÍå¡¢¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¢¸¼ÅÄÅ¯¾Ï´ÆÆÄ¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹À½ºîÁí»Ø´ø¡§¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°µÓËÜ¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹ ¥Ü¥Ö¡¦¥²¥¤¥ë»£±Æ¡§¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥«¥ó¥Ç¥£²»³Ú¡§¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥È¥êBACK TO THE FUTURE¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿1985Ç¯¡¿PG-12¡¿IMAX¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡¦4DX¡Ê»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇ¡Ë¡¿²»À¼1±Ñ¸ì5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É2ÆüËÜ¸ì¥â¥Î¥é¥ë¡¿16:9¥Ó¥¹¥¿¡¿4K DCP¡¿116Ê¬ÇÛµë¡§ÅìÊõÅìÏÂ©UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.universalpictures.jp/micro/bttf40¸ø¼°X¡§https://x.com/universal_eiga¡ÊÊ¸¡áÆÁÅÄÍ×ÂÀ¡Ë