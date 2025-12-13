¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡×·Ù»¡´±¤«¤¿¤ëº¾µ½Èï³²ËÉ¤²¡ÖYouTube¡×Æ°²èºÆÀ¸Á°¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤ë¹¹ðÆ°²è¤òÀ©ºî¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¶áÇ¯¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖYouTube¡×¤ÎÆ°²èºÆÀ¸Á°¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤ë¹¹ðÆ°²è¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ë¥»·Ù»¡´±¤Ë¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶áÇ¯¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ø¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÈï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ò´É³í¤¹¤ë3¤Ä¤Î·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤¬¹çÆ±¤ÇÆ°²è¤òÀ©ºî¡£ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÆâ¤Ç»ëÄ°¤¹¤ëÆ°²è¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÍ¾¾Ãæ±û·Ù»¡½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î»³ÅÄÍ¥µ®·ÙÉôÊä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈ¹Êó¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î11Æü»þÅÀ¤Ç421·ï¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¡¢28²¯4761Ëü±ß¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£