ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡É ¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍ¢Æþ¤Î¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ç¥Á¥¥ó¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤ÉÈÎÇä µðÂç¤Ê¥Ä¥êー¤â¡¡¿·³ã»Ô
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤¬¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎËüÂå¥·¥Æ¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹â¤µ7¥áー¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³¾®²°¤Ç¤Ï¥Á¥¥ó¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¡£¤³¤ÎÆüË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚË¬¤ì¤¿¿Í¡Û
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡×
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ïº£·î25Æü¤Þ¤ÇËèÆü³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£