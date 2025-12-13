¡ÈRIZIN½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¡¢550Ëü±ßÄ¶¤Î¿·¤¿¤Ê¡È°¦¼Ö¡ÉÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¢ª¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡É¤Ë
¡¡11·î3Æü¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¤ÎÂçÅçº»½ïÎ¤¤È¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ºÇ¶¯·èÄêÀï¡É¤Ç¡¢°ÂÄê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°Ëß·À±²Ö¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎCORO¤¬¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²÷Å¬¡Ä°Ëß·À±²Ö¤¬Ç¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡È¿ÍÀ¸½é¡É¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö
¡¡°Ëß·¤ÏËÁÆ¬¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¥â¡¼¥É¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¡Ê°¦¼Ö¤Î¡Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÇä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¼Ö²Á³Ê550Ëü±ßÄ¶¤Î¥Æ¥¹¥é¡Ø¥â¥Ç¥ëY¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼Ö¤Î¥«¥®¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÖÁ´ÂÎ¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬³«¤¯¤³¤È¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÙÊª¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤á¤ë¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¶õÄ´´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤â¤¦¤¹¤°Ìá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÄÌÊó¤òËÉ¤°¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâ³°¤ò°ìÄÌ¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢CORO¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤äÀÅ½ÍÀ¤Ê¤É¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°Ëß·¤Ï¡Ö¼¡¤Î»ä¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢50Ëü±ß²Ý¶â¤·¤Æ¡¢¾Íè¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖKO¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢CORO¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ëß·¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ø¥à¡¼¥ô ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤ËÇ¼¼Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤ï¤º¤«8¥ö·î¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Âç»ö·ï¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ç¡ËÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
