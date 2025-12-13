¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÊCNN¡ËÊÆ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¡¢¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î½ÅÍ×À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¤¦¤Á1Ëç¤Ë¤Ï½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¤¬¤¢¤ë¡Ë¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²¿É´¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥Î¥ó»á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»á¤Ê¤É¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î1Ëç¤Ë¤Ï¡¢¼ó¤«¤é²ÖÎØ¤ò¤«¤±¤¿½÷À6¿Í¤ÈÊÂ¤Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤â¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»÷´é³¨¤ä¡Ö»ä¤Ï¤Ç¤«¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£