¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬£±£³Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£¸£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£±²¯£µ£°£°£°ËüÁý¤Î£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£²£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±£´¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£°¡£ºÇÂ¿¾¡Íø¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê£·³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê£±£´£´»°¿¶¡Ë¤ÎÅê¼ê£³´§¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Íèµ¨¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤È´°Åê¿ô¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£