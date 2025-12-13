Ìð¿áÆà»Ò¡Ö·§¤è¤±¤ÎÎë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±ÆÈëÏÃ ¡È1ÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¤â¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÌð¿áÆà»Ò¤¬12·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡¢Î®¹ÔµÍ¤Þ¤Ã¤¿À¶Á¿¥³¡¼¥Ç
Ãã¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ìð¿á¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡Ö¼«Á³¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¥á¥¤¥¯¤¬¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë»Ñ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·§¤è¤±¤ÎÎë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¾ÜºÙ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡Ê·§¤Ï¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÀî¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤éÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢Àî¤Þ¤Ç¹Ô¤¯»þ¤¬1ÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¶±¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÈµö¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤À¤ÈÀë¸À¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡©2¥ö·î¤È¤«¡ÄÁá¤¹¤®¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÄÊì¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½©ÅÄ¤À¤È¸ì¤ê¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¶Ê¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎËÜºî¡£¿¹¤ÎÃæ¤äÀîÊÕ¤Ç¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢Éô²°¤Ç´²¤°¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÌð¿á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡¢Î®¹ÔµÍ¤Þ¤Ã¤¿À¶Á¿¥³¡¼¥Ç
¢¡Ìð¿áÆà»Ò¡Ö·§¤è¤±¤ÎÎë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×»£±ÆÈëÏÃ
Ãã¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ìð¿á¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡Ö¼«Á³¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¥á¥¤¥¯¤¬¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë»Ñ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢¡Ìð¿áÆà»Ò¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë°ÕÍß
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÈµö¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤À¤ÈÀë¸À¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡©2¥ö·î¤È¤«¡ÄÁá¤¹¤®¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÄÊì¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½©ÅÄ¤À¤È¸ì¤ê¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¶Ê¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎËÜºî¡£¿¹¤ÎÃæ¤äÀîÊÕ¤Ç¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢Éô²°¤Ç´²¤°¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÌð¿á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û