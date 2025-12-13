2»ù¤ÎÊì¡¦ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¢¡ÈÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÉÌ¼¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¤Û¤«¤Û¤«ÊÝ²¹ÊÛÅö¡×¤òÈäÏª¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#Ì¼ÊÛÅö¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡È¤¢¤Ã¤¿¤«ÊÛÅö¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤¬Ì¼¤Ëºî¤Ã¤¿¡È¤Û¤«¤Û¤«ÊÝ²¹ÊÛÅö¡É
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢Æü¡¹¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¡È¤ªÊÛÅöÈ÷ËºÏ¿¡É¤È¤·¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ëºä²¼¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ º£Æü¤Ï¡¢´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Û¤«ÊÝ²¹ÊÛÅö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÝ²¹¤¬¤Ç¤¤ëÍÆ´ï¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ä¼ïÎàËÉÙ¤Ê¤ª¤«¤º¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¼ÑÍñ¤ÎÌ£¤¬º£°ì¤ÄÀ÷¤ß¤ÆÌµ¤¤¤Ç¤¹¡£¿½¤·ÌõÌµ¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Ç¤â¤Ç¤â¤Ç¤â¡Ä¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤Í¡¼¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´¨¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤«¤Û¤«ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª¤«¤º¤¬Ž¤¼ê¤¬¤³¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ÑÍñ¤Ï»þ´Ö¤«¤«¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Î»¿¤äÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä²¼¤Ï2008Ç¯1·î9Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡Ê17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê14¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
