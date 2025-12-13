ºÇ½ªÏÃ¡¢ÈÈ¿Í³ÎÄê¤«¤é¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¿¤Î´íµ¡¡ÄÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÎÉ¬»à¤Êµß½õ¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù
Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥á¥¤¥ó¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬»É¤µ¤êÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ò¤ó»à¤ÎÃç´Ö¤òÁ°¤ËÃ¤Ç·½õ¤¬É¬»à¤ÎÁÊ¤¨
¢¡ÈÈ¿Í¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾Úµò¤¬È½ÌÀ
·Ù»¡Æâ¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Î·ë²Ì¡¢ÍÎÏ¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¡¦»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤ÎËå¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤«¤éÈà½÷¤¬¸Þ½½Íò¤ò»¦³²¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤··èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ÀéÁá¤Ï¤³¤ÄÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀéÁá¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤¬Ìµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÙÈ÷¥Á¡¼¥à¤Î¶µ´±¤Ç¸µ·Ù»¡½ðÄ¹¤Ç¤¢¤ë³á¸¶¾»»Ê¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÃ¤Ç·½õ¤¬³á¸¶¤Î·Ù¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Ã¤Ç·½õ¤Ï¡¢¸Þ½½Íò»¦³²¤Î¶§´ï¤¬Å´¥¢¥ì¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢ÀéÁá¤ÎÉô²°¤Ë¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Ã¤Ç·½õ¤Ï¶§´ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÀéÁá¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀéÁá¤ÏÃ¤Ç·½õ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨¤²¤¿³á¸¶¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
Ã¤Ç·½õ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³á¸¶¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÀéÁá¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡ÖÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀéÁá¤Ï¸Þ½½Íò¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ïºá¤òÇ§¤á¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤¿¤â¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢³á¸¶¤¬ÀéÁá¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤ÈÆ°¤¡¢Ã¤Ç·½õ¤â¤³¤ì¤Ë²ÃÀª¡£Ã¤Ç·½õ¤ÏÀéÁá¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤òÂ¤Ç±ó¤¶¤±¤ÆÌµ¸ú²½¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Èà½÷¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀéÁá¤Ï¹´Â«¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢³á¸¶¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¡£¤¹¤ë¤È³á¸¶¤¬²ó¼ý¤·¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤¬Ìµ¾ð¤Ë¤âÀéÁá¤Ë»É¤µ¤êÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
Ã¤Ç·½õ¤Ï¹²¤Æ¤Æ»ß·ì¤¹¤ë¤¬¡¢ÀéÁá¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃ¤Ç·½õ¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¦¡£Íºá¤Ê¤Î¤ËÌµºá¡£¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÎ¢ÀÚ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¿ÆÉã¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËºÇÄã¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤â¤·»°±À¤¬¤¤¤Ä¤«ºá¤ò½þ¤Ã¤ÆËå¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾Ð¤¨¤¿¤é²¶¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£
Ã¤Ç·½õ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡Ä¤Þ¤¿¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀéÁá¤È°ì½ï¤Ë·Ù¸î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£