¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡×¤Çµ¯¤³¤ë¡É3Âç¹çÊ»¾É¡É¤Ï²¿¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅË¡¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
Áá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ²½³ØÎÅË¡¤ä²½³ØÎÅË¡¤Î¤Û¤«ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¤¬ÁêÅöÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ê½ÑÁàºî¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢Â¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹¤¤¿©Æ»¤Î¼ê½Ñ¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¼êË¡¤âÃ±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¤È¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼ïÎà¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¹çÊ»¾É¤ä¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡ÊMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡Ë
·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·²ÇÏ¸©Î©¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ç½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤È¤Ï¡©
¿©Æ»¤Ï°öÆ¬¡Ê¤Î¤É¡Ë¤È°ß¤ò¤Ä¤Ê¤°´É¾õ¤ÎÂ¡´ï¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤ÏÀ®¿Í¤Ç25cmÁ°¸å¤Ç¤¹¡£ðôÉô¿©Æ»¤È¶»Éô¿©Æ»¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢°ß¤È¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤Î5cm¤ÎÉôÊ¬¤Ï¿©Æ»°ßÀÜ¹çÉô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬Ãæ±ûÉô¤Î¶»ÉôÃæÉô¿©Æ»¤Ç¤¹¡£¿©Æ»¤Î´É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÇ´Ëì¾åÈé¡¦Ç´Ëì¸ÇÍÁØ¡¦Ç´Ëì¶ÚÈÄ¡¦Ç´Ëì²¼ÁØ¡¦¸ÇÍ¶ÚÁØ¡¦³°Ëì¤Î6ÁØ¹½Â¤¤Ç¡¢³°Â¦¤Ï¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬»¶ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ´Ëì¾åÈé¤Ç¡¢¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿¼¤¯¹¤¯¿»½á¤·¤Þ¤¹¡£³°Ëì¤ò±Û¤¨¤ÆÎÙÀÜ¤¹¤ëµ¤´É¡¦ÂçÆ°Ì®¤ËÄ¾ÀÜ¹¤¬¤ë¤Û¤«¡¢·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó³ÖÂ¡´ï¤Ë°Ü¤ë¤Î¤¬Å¾°Ü¤Ç¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï37¡ó¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¤Î65¡ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î70¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Î¼ïÎà
¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¼ê½Ñ¤¬Å¬±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÅÙ¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë0～3¤Ç¤¹¡£¿©Æ»¤Ï½Ä¤ËÄ¹¤¯¡¢ðôÉô¡¦¶»Éô¡¦Ê¢Éô¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬°ã¤¤¡¢¼ê½Ñ¤ÎÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼ê½Ñ¤Ï°Ê²¼¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
ðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ
¤¬¤ó¤¬ðôÉô¿©Æ»Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏðôÉô¿©Æ»¤À¤±¤òÀÚ½ü¤·¤Þ¤¹¡£°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°öÆ¬¡¦¹¢Æ¬¤Þ¤ÇÀÚ½ü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©Æ»¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¹¢Æ¬¤Þ¤ÇÀÚ½ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀ¼ÂÓ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀ¼¤ò¼º¤¤¡¢µ¤´É¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¼ó¤ËÂ¤Àß¤·¤Þ¤¹¡£ÀÚ½ü¤·¤¿¿©Æ»¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¾®Ä²¤Î°ìÉô¤ä°ß¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ»¤ÏÏ¾¹ü¤Î±ü¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤´É¤äÂçÆ°Ì®¡¦¿´Â¡¡¦ÇÙ¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¶»Éô¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ
¿©Æ»¤¬¤ó¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¶»Éô¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤ÏÀÚ½üÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢¶»Éô¿©Æ»¤«¤é°ß¤Î¾åÉô¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤È¡¢ðôÉô¡¦¶»Éô¡¦Ê¢Éô¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤â´°Á´¤Ë¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£ðôÉô¡¦±¦¶»Éô¡¦¾åÊ¢Éô¤òÀÚ³«¤¹¤ëÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
ÀÚ½ü¤·¤¿¿©Æ»¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ß¤ò¾å¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆðôÉô¿©Æ»¤Î²¼Éô¤È¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£6～10»þ´Ö¤«¤«¤ëÂç¼ê½Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶»¹Ð¶À¤äÊ¢¹Ð¶À¤Ë»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©Æ»°ßÀÜ¹çÉô¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ
¿©Æ»¤È°ß¤ÎÀÜ¹çÉô¤ÏÄ¹¤µÌó5cm¤Î¤»¤Þ¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ç¤¤¿¤¬¤ó¤Ï¿©Æ»Â¦¤ä°ßÂ¦¤Ë¿»½á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê½ÑÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Æ»Â¦¤ËÂç¤¤¯¿»½á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶»Éô¿©Æ»¤¬¤ó¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¿©Æ»Â¦¤Î¿»½á¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©Æ»¾åÉô¤Ï»Ä¤·¤Æ°ß¤Î¾åÈ¾Ê¬¤«¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÚ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹çÀÚ³«¤ÏÊ¢Éô¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Î³ÔÀ¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ
¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤Ï¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤¬Â¾Â¡´ïÅ¾°Ü¤Ê¤É¤ÇÀÚ½üÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¿©Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤Ç¡¢¤¬¤ó¼«ÂÎ¤Î¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¼ê½Ñ¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯¿©Æ»¤òÂ¤Àß¤·¤Æ¿©Êª¤òÄÌ¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎQOL¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¶õÄ²¤ä·ëÄ²¡¦°ß¤Î°ìÉô¤ò»È¤Ã¤ÆÊÌ¥ëー¥È¤òºî¤ê¡¢·Ð¸ý¤ä·Ð´É¤Ç¤Î¿©ÊªÀÝ¼è¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÂ°¤Î¥¹¥Æ¥ó¥È¤ò¿©Æ»¤Î¶¹ð§Éô¤ËÃÖ¤¡¢¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¹çÊ»¾É
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ÏÂ¡´ï¤äÈéÉæ¤ÎÀÚ³«ÁÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Ë¥¹çÉô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³«¶»¤¹¤ë¤¿¤áÇÙ¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ½ÅÂç¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Î3Âç¹çÊ»¾É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÓÎÀ¼
ÓÎÀ¼¡Ê¤µ¤»¤¤¡Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ»þ¤ËÀ¼ÂÓ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÈ¿²ó¿À·Ð¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£À¼ÂÓ¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¤·¤ï¤¬¤ìÀ¼¡¦¤«¤¹¤ìÀ¼¤Ç¤¹¡£¿ô¥ö·îÃ±°Ì¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸íÓë¤¬¤ª¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢°û¿©»þ¤Ë¤Ï¾¯¤·³Ü¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÙ±ê
ÇÙ±ê¤Ï¼ê½Ñ¸å20¡ó¤ÎÊý¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¹çÊ»¾É¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¡¢È¿²ó¿À·ÐÂ»½ý¤Ë¤è¤ë¸íÓë¤Î¤Û¤«¡¢½Ñ¸å¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ëáâÇÓ½Ðµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¦µ¤´É¤Ø¤Î·ìÎ®¤ä¡¢¿À·Ð¤ÎÀÚÎ¥¡¦³«¶»¼ê½Ñ¤Î¿¯½±¡¦µÊ±ì¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤Ï¡¢½ÑÁ°¤Î¸ÆµÛ·±Îý¡¦¶Ø±ì¡¦¸ý¹Ð¥±¥¢¤ä¡¢½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É¤Ç°ìÄê¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¥¹çÉÔÁ´
¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤·¤¿¸å¡¢°ß¤äÄ²¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¿©Æ»¤òºÆ·ú¤·¤Þ¤¹¡£Åû¾õ¤ËÀ®·¿¤·¤¿¿·¤·¤¤¿©Æ»¤È¾Ã²½´É¤òË¥¹ç¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Â¤±Æ¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê½ç¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¤Æ·ê¤¬³«¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢°û¿©Êª¤¬Ï³¤ì½Ð¤ëË¥¹çÉÔÁ´¤¬¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¥¹çÉÔÁ´¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀÅ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÉÍÜÊäµë¤ò¹Ô¤¤´µÉô¤Î²óÉü¤òÂÔ¤ÄÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï1～4½µ´Ö¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËºÆ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅÊýË¡
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æâ»ë¶À¤äÌôÊª¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¤¯½é´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆâ»ë¶ÀÅªÀÚ½ü°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¼£ÎÅË¡¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤ëÎã¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ»ë¶ÀÅªÀÚ½ü
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÆâ»ë¶À¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬ÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¾åÈé¤È¼¡¤ÎÇ´Ëì¸ÇÍÁØ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÉÂÁã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ»ë¶À¤ÎÀè¤«¤éÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¤ò½Ð¤·¡¢µÛ°ú¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥êー¥×¾õ¤Ë¤·¤¿ÉÂÁã¤Îº¬¸µ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÅµ¤¤Ç¾Æ¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆâ»ë¶ÀÅªÇ´ËìÀÚ½ü½Ñ¡áEMR¡Ë
Æâ»ë¶ÀÅªÀÚ½ü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥á¥¹¤Ç¼þ°Ï¤òÀÚ³«¤·¤¿¸åÇ´Ëì²¼ÁØ¤ÇÇíÎ¥¤¹¤ëÊýË¡¡ÊÆâ»ë¶ÀÅªÇ´Ëì²¼ÁØÇíÎ¥½Ñ¡áESD¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÀµ³Î¤ËÀÚ½ü¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÏÀÅÌ®Ëã¿ì¤Ç¡¢1～2Æü¤ÎÀä¿©¸å¿©»ö¤òÀÝ¤ê»Ï¤á¡¢Ìó1½µ´Ö¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÀþÎÅË¡
Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ÏÃ±ÆÈ¤Þ¤¿¤Ï²½³ØÎÅË¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Çº¬¼£¤«¤é´ËÏÂ¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼þÊÕÂ¡´ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¼ê½Ñ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Çº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢5～6½µ´Ö¤ÎÏ¢Æü¾È¼Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿©Æ»µ¡Ç½¤¬»Ä¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚ½ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼£ÎÅ¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌôÊªÎÅË¡¡Ê²½³ØÎÅË¡¡Ë
¿©Æ»¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌôÊªÎÅË¡¡Ê²½³ØÎÅË¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊª¤ÈÊü¼ÍÀþ¤ä¼ê½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤È¡¢¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»È¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¦ÌôºÞ¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤ò¹¶·â¤¹¤ëÌôºÞ¤È¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»Ã±ÆÈ¤«ÁÈ¹ç¤»¤Ç»È¤¤¡¢¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþ¤È¸ò¸ß¤äÆ±»þ¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌôÊªÎÅË¡¤ÏÉûºîÍÑ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤º¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍý²ò¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿Ê¹Ô¤¬¤ó¤äºÆÈ¯¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢CT¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¸«¤¨¤ëÉôÊ¬°Ê³°¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤ë²½³ØÎÅË¡¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡¦¼ïÎà¡¦¹çÊ»¾É¡¦¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÆþ±¡´ü´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¬¤ó¤¬Ç´ËìÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸0´ü¤Ç¡¢Æâ»ë¶À¤ÇÀÚ½ü¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï1½µ´Ö～10ÆüÄøÅÙ¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸1～3´ü¤Ç¶»¹Ð¶À¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Âà±¡¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ¤Ç3½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©¤ÙÊª¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©Êª¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤«¤é°û¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1²ó¤Î¿©»öÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤¸ÆµÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¯ÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢áâ¤ò½Ð¤¹·±Îý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹¢Æ¬¤òÀÚ½ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¤Àß¤·¤¿µ¤´É¹¦¤Î°·¤¤¤ä´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï½é´ü¤Î¤¦¤Á¤Ê¤éÆâ»ë¶À¤ÇÀÚ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤ºÁá´üÈ¯¸«Áá´ü¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
º¬¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤Â¡´ï¤Ê¤Î¤ÇÉô°Ì¤´¤È¤Ë°ã¤¦¼êË¡¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ê½ÑÁàºî¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¹çÊ»¾É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ê½Ñ¤ÇÀÚ½ü¤¹¤ëÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¼¤ò¼º¤¤µ¤´É¤òÊ¬Î¥¡¢°ß¤ò¿©Æ»¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ê¤É¤Ç½Ñ¸å¤ÏÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢QOLÄã²¼¤ò³Ð¸ç¤¹¤Ù¤¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¼ê½Ñ°Ê³°¤Ë¤âÊü¼ÍÀþ¤ä²½³ØÎÅË¡¡¦ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½¸³Ø¼£ÎÅ¤Çº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï5¸ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
°ß¤¬¤ó°öÆ¬¤¬¤ó¹¢Æ¬¤¬¤óÂçÄ²¤¬¤óÇÙ¤¬¤ó
¿©Æ»¤¬¤ó¤ÈÆ±»þ´ü¤«ÊÌ»þ´ü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤ò½ÅÊ£¤¬¤ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÊ£¤¬¤ó¤¬¸«¤é¤ì¡¢¸«¤Ä¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï20¡óÄø¤È¹âÎ¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¸å¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÅÊ£¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï6¸ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¶»¤Î°ãÏÂ´¶
¤·¤ß¤ë´¶¤¸
¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ë
¶»¤Î¤Ä¤Þ¤ê´¶
¤«¤¹¤ì¤À¤¤
³±
¿©Æ»¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢¿´Â¡¤äÇÙ¡¦¹¢¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤ä¿´Â¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç¿©Æ»¤Î¸¡ºº¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
