Áá´üÈ¯¸«¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª»Ò¤É¤â¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¹üÆù¼ð¡×¤ÈÀ®Ä¹ÄË¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤È¤Ï¡©°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬É¨¤ä¸ª¤Ê¤É¤Î´ØÀá¼þÊÕ¤òÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬¹üÆù¼ð¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤È¤Ï¹ü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬»×½Õ´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï¡¢¹üÆù¼ð¤òµ¿¤¦¤Ù¤¾É¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
âÃÆé ·ûÀµ¡Ê°å»Õ¡Ë
¿®½£Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿®½£Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¶µ¼¼Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å¡£ÀìÌç¤ÏÀ°·Á³°²Ê¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÀ°·Á³°²Ê¡¢Áí¹çÆâ²Ê¡¢µßµÞ²Ê¡¢±Ö³Ø¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¾ã³²¡£
¹üÆù¼ð¤È¤Ï
¹üÆù¼ð¤È¤Ï¹üÆðÉô¤Ë¼ðáç¤¬À¸¤¸¤ë¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
»Í»è¡¢ÆÃ¤ËÉ¨´ØÀá¼þÊÕ¤Ë¹¥È¯¤·¤Þ¤¹¡£¹ü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¹üÆù¼ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤óÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¤ËÌó200¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¹üÆù¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ãÇ¯¼Ô¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î60¡ó¤Ï»×½Õ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë10ºÐÂå¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹üÀ®Ä¹¤ÎÂ®¤µ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿p53°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤¬¤¢¤ëLi-Fraumeni¾É¸õ·²¤ä¡¢ÌÖËì²ê¼ð¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢¹üÆù¼ð¤¬¹¥È¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î5Ç¯¸åÀ¸Â¸Î¨¤ÏÌó70¡ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¹üÆù¼ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ
°Ê²¼¤Ç¤Ï¹üÆù¼ð¤Î¾É¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¹üÆù¼ð¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹üÆù¼ð¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
È¯¾ÉÉô°Ì¤ÎÌó70¡ó¤ÏÉ¨´ØÀá¤Î¼þ°Ï¡ÊÂçÂÜ¹ü±ó°ÌÃ¼¤äæú¹ü¶á°Ì¹ü´´Ã¼¡Ë¡¢Ìó10¡ó¤Ï¸ª´ØÀá¤Î¼þ°Ï¡Ê¾åÏÓ¹ü¶á°Ì¹ü´´Ã¼¡Ë¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬»×½Õ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Î´ØÀá¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´Ñ»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ÎÄøÅÙ¡¢Ê»È¯¾É¾õ¡¢ÄË¤ß¤¬Â³¤¯´ü´Ö¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄË¤ß¤¬¿ô¥õ·îÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë
¹üÆù¼ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÄË¤ß¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ü¼þÊÕ¤ËÄË¤ß¤¬Â³¤¯ÅÀ¤È¡¢¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥õ·îÄË¤ß¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¤Î¹ü¤Ë¤¬¤ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÄË¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤ÆÊâ¤¯ìì¹Ô¡Ê¤Ï¤³¤¦¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¹ü¤Ë¿ô¥õ·î°Ê¾åÄË¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¹üÆù¼ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÀÅ»þ¤Ë¤âÄË¤ß¤¬Â³¤¯
¹üÆù¼ð¤ÎÄË¤ß¤Ï±¿Æ°»þ¤äÊâ¹Ô»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ìë´Ö¤ä°ÂÀÅ»þ¤Ë¤â¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë´Ö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë´ØÀáÄË¤Î¾É¾õ¤ÏÀ®Ä¹ÄË¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¸·Ì©¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹üÆù¼ð¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À®Ä¹ÄË¤È¾É¾õ¤¬¤è¤¯»÷¤¿¼À´µ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÜ¹üÆ¬¤¹¤Ù¤ê¾É
¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ
²½Ç¿À´ØÀá±ê
¼ðáçÀÉÂÊÑ
°ÂÀÅ»þ¤Ë¸½¤ì¤ë´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞÀ¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉ¨¤Î¼ð¤ì¡¦°µÄË¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë
É¨¤ä¸ª¤ò¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢É¨¤ä¸ª¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹üÆù¼ð¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ð¤ì
ÄË¤ß¡Ê°µÄË¡Ë
Ç®´¶
´ØÀá¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤
¤Þ¤¿¹üÆù¼ð¤Ï¤Þ¤ì¤Ë¹üÈ×¤äÇØ¹ü¤ËÀ¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ½ÌÌ¤«¤é¤Ï¼ð¤ì¤¬³ÎÇ§¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½Å¾É²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¹üÆù¼ð¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À®Ä¹ÄË¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â¿ôÇ¯´Ö¤Ç¼«Á³¤ÈÄË¤ß¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å°ä¾ã³²¤¬¤Ê¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¹üÆù¼ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢Ëãáã¤ä¹üÀÞ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÀÞ¤·¤¿
¹üÆù¼ð¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¤¤²ø²æ¤äÄÌ¾ïÆ°ºî¤Î¾×·â¤Ç¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤Ï¹ü¤òÇË²õ¤·¤Ê¤¬¤éÁý¿£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹üÆù¼ð¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÄø¹ü¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¹üÀÞ¤òÉÂÅª¹üÀÞ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤Ï¤³¤ÎÉÂÅª¹üÀÞ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹üÆù¼ð¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Î¼õ¿Ç¸å¤Î¸¡ºº
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤«¤é¹üÆù¼ð¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë²èÁü¸¡ºº¤Ç¹ü¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¹ü¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÉÂÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤¬¤ó¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹üÆù¼ð¤Î¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ÏÊäº´Åª¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÂÍý¸¡ºº¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï²èÁü¸¡ºº¡¦·ì±Õ¸¡ºº¡¦ÉÂÍý¸¡ºº¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡ººÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¸¡ºº
¹üÆù¼ð¤Î¸¡ºº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²èÁü¸¡ºº¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸¡ºº¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº
MRI¡¦CT¸¡ºº
¹ü¥·¥ó¥Á¥°¥é¥Õ¥£¸¡ºº¡¦PET¸¡ºº
¶»ÉôCT¸¡ºº
¹üÆù¼ð¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹üÆù¼ð¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¤Ï¹üËìÈ¿±þ¤ä¹üÈé¼Á¤ÎÇË²õÁü¤Ê¤É¡¢¹ü¤ÎÊÑ²½¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MRI¡¦CT¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ü¼þÊÕ¤ÎÉÂÊÑ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü¥·¥ó¥Á¥°¥é¥Õ¥£¸¡ºº¡¦PET¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¹ü¤ËÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹üÆù¼ð¤ÏÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Ë¶»ÉôCT¸¡ºº¤â¹Ô¤¤¡¢Å¾°Ü¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
¹üÆù¼ð¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¡ÊALP¡Ë¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¾®»ù¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤È¤â¤È¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¤¿¤á¥¢¥ë¥«¥ê¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î¤ß¤Ç¹üÆù¼ð¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
ÉÂÍý¸¡ºº
¹üÆù¼ð¤Î³ÎÄê¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ðáç¤Î°ìÉô¤ò¿Ë¤ä¾®¼ê½Ñ¤ÇºÎ¼è¤·¡¢¸²Èù¶À¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂÍý¸¡ºº¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¬¤ó¤ÎºÙ¤«¤Ê¼ïÎà¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤Î¼£ÎÅË¡
¹üÆù¼ð¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤ÏÌó10¥õ·î～1Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÇÂ³Åª¡¢¤«¤ÄÄ¹´ü´Ö¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ØÆ¸¡¦³ØÀ¸¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï³Ø½¬¤äÈ¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾®»ù´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°²ÊÅª¼£ÎÅ
¹üÆù¼ð¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅêÌô¤Ç¼ðáç¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ³°²Ê¼ê½Ñ¤ÇÅ¦½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤ËÅêÌô¤·¤ÆÂÎÆâ¤Ë±£¤ì¤¿¤¬¤ó¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¼ðáç¤¬Ïª½Ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤ÊÁÈ¿¥¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÇÅ¦½Ð¤¹¤ë¹ÈÏÀÚ½ü¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ÈÏÀÚ½ü¤Ç¤Ï¹ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ì´É¡¦¿À·Ð¡¦¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¹üÃ¼Àþ¡Ê¤³¤Ä¤¿¤ó¤»¤ó¡Ë¤Þ¤ÇÀÚ½ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹üÃ¼Àþ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÂ¤Î¹ü¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áºÆ·ú¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹²ÄÇ½¤Ê¿Í¹©´ØÀá¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢µÁÂ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´µ»èÎ¥ÃÇ½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¼£ÎÅ
1970Ç¯Âå¤Ë²½³ØÎÅË¡¤¬¹üÆù¼ð¤Î¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Å¾°Ü¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê5Ç¯À¸Â¸Î¨¤âÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹üÆù¼ð¤Ç¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥á¥½¥È¥ì¥¥»ー¥È
¥¢¥É¥ê¥¢¥Þ¥¤¥·¥ó
¥·¥¹¥×¥é¥Á¥ó
¥¤¥Õ¥©¥¹¥Õ¥¡¥ß¥É
¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤òÍÑ¤¤¤¿²½³ØÎÅË¡¤ÏMAPÎÅË¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥×¥é¥Á¥ó¤È¥¤¥Û¥¹¥Õ¥¡¥ß¥É¤ÏÇ¥ÕÔÀ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Î¹üÆù¼ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¹üÆù¼ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¡¦¾É¾õ¡¦¸¡ººÊýË¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¹üÆù¼ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
É¨¤ÎÄË¤ß¤Ï¹üÆù¼ð¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
É¨¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¹üÆù¼ð¡¢¤È¤¹¤°¤ËÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°å»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¹ü¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹üÆù¼ð¤äÀ®Ä¹ÄË¤Î¸«¶Ë¤á¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1¥õ·î°Ê¾åÄË¤ß¤¬°ú¤«¤Ê¤¤¡¢¼ð¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¼«Á³¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬´ØÀá¼þÊÕ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë
ÈéÉæ¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ç®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÈéÉæ¤¬ÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë
°Ê¾å¤Î°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹üÆù¼ð¤Ë¸Â¤é¤º¶ÛµÞÀ¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¹üÆù¼ð¤Ï¾®»ù´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¡¢¹ü¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤ËÂ³¤¯´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹üÆù¼ð¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¤¤¾×·â¤Ç¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¡¢Ëãáã¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾®»ù¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀá¼þÊÕ¤Î°ÛÊÑ¤¬À®Ä¹ÄË¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¥õ·î°Ê¾åÉÔ¼«Á³¤Ê¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹üÆù¼ð¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡Ö¹üÆù¼ð¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï3¸ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤À®Ä¹ÄË¥æー¥¤¥ó¥°Æù¼ð²£Ìæ¶ÚÆù¼ð
¹üÆù¼ð¤È¥æー¥¤¥ó¥°Æù¼ð¤Ï¹ü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¹ü¤ÎÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹ÄË¤ÈÈ½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¯È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö¹üÆù¼ð¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï4¸ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
ÄË¤ß
¼ð¤ì¹üÀÞ
Ëãáã
´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
