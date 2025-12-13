¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤¬12·î7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ö¥À¥ÓGPºÇ½ªÀï¤òÁö¤Ã¤¿F1¥ìー¥µー¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê25¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÍµµ£¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×Íèµ¨¥ê¥¶ー¥Ö¹ß³Ê¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ðー¡È¹ë²Ú¿©»ö²ñ¡É¤Ç¤Î¾Ð´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡¡¡ÖYuki¡Çs two biggest fans @jasonstatham @emrata¡×¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡Ê58¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥é¥¿¥³¥¦¥¹¥ー¡Ê34¡Ë¤ÎÆ°²è¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï3¿Í¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢³ÑÅÄ¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï³ÑÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤Æ¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¥æー¥¤ÏºÇ¹â¡×¡ÖYuki¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬³ÑÅÄ¤¯¤ó¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¥Üー¥Ê¥¹¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£