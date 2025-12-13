ÈÖ¸¤¤òÍê¤ó¤À¤Ï¤º¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¿²Íî¤Á⁉¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿¤âÅð¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎÈÖ¸¤¤Ç¤Ï¡©¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û²¶¤¬¼é¤ë¡ª¤Ï¤º¤¬¡ÄÅ¥ËÀ¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÈÖ¸¤¡×
²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ï´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¡£
Èà¤é¤¬²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ±¼éÈÖÃæ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Çµí»ô¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ê@ishigaki_ushikai¡Ë¤ÎÅê¹Æ¡£
ÈÖ¸¤¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°¦¸¤¡¦¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤ÎÎ±¼éÈÖÃæ¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢¥ª¥ì¤¬¼é¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ï¤º¤¬¡Ä
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤¬ÁÒ¸Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÈÖ¸¤¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»ôÎÁ¤ÎÂÞ¤Î¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤³¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤Þ¤ë¤³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÌ²µ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤Ð¤·ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¡£
°¥½¥Éº¤¦É½¾ð¤Ë¡¢¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ï¼é¤ì¤Æ°Î¤¤¡ª¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ÈÖ¸¤¤·¤ÆÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤òÏ«¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¶Ã¤¯Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
Åê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤¤¤¤¤Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦¸¤¤Þ¤ë¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÐ³À¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¥ê¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¼¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ö²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ØÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Í¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ö¡ØÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡Ù¡Ø²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡Ù¡ØºÇ¶¯¤ÎÈÖ¸¤¡ª¡Ù¡ØÅ¥ËÀ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿¤âÅð¤á¤Ê¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¼º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÃë¿²¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤ë¤³¤Î¤ªÃë¿²¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢»ä¤ÎÂ¸µ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼ºÇ¶á¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤äÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¿Í¤¬ºÂ¤ë¤ÈÉ¬¤ºÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡ÖÀÐ³ÀÅç¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Î³Ú¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£µí»ô¤¤¤ÎÆü¾ï
¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿µí¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿©Íß²¢À¹¤Ê2ºÐ¤Îµí¤ä¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤ÆÁÝ½üÃæ¤Î¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤òÆ°¤«¤Ê¤¤µí¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ëÀþ¤ä¡¢É¡¤ò´ó¤»¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Á¡¢¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ü¤ä³û¤¬±Â¤ò¶¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬³è¤³è¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ê@ishigaki_ushikai¡Ë¤Îµí»ô¤¤¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¤Þ¤ë¤³¤¯¤ó¤¿¤ÁÆ°Êª¤È¤ÎÆü¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
文・川端恵