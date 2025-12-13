¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¤ÇÊÝ¸±²ÃÆþµÞÁý¤ËÃíÌÜ¡¢¥Í¥Ã¥È²óÀþ¹âÂ®²½¤äºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤È¤á¡Û
¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û 12·î5¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖBCN¡ÜR¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ª¸«Éñ¤¤¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÀþÀÜÂ³¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤âÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡ÖÏÂÍÎ½÷»ÒÂç³Ø¡×¡ÖµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ»ö¤â´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡PayPayÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈPayPay¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×Æâ¤Î¡ÖPayPay¤Û¤±¤ó¡×¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ª¸«Éñ¤¤¶â¡×¤Î2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÃÆþ·ï¿ô¤¬2024Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.9ÇÜ¤È¤Ê¤ë5Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ª¸«Éñ¤¤¶â¤Ï¡¢¼ê·Ú¤µ¤äÊÝ¾ãÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±30¡Á50Âå¤¬É×ÉØ¤ä¿Æ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Ï¡¢¼£ÎÅÊÝ¸±¶â³Û¤¬ºÇÂç³Û¡Ê7000±ß¡Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡Ö°Â¿´¥×¥é¥ó¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬8³ä¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÊÝ¸±´ü´Ö¤È¤·¤Æ3·î¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤¬¼å¤¯¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£²È¤Î¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ò¹âÂ®¡¦²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë»°¤Ä¤ÎÍÀþÀÜÂ³¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÜÂ³¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡¦MoCA¡Ê¥â¥«¡Ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼Êý¼°
¡¦Çö·¿LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÉô²°¤ò¤Þ¤¿¤°ÇÛÀþ
¡¦LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î²°ÆâÇÛÀþ¹©»ö¡Ê¥×¥í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¡Ë
¡¡¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢ÍÀþLAN¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÂ®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬¸µµ¤¤À¡£¤Ä¤¤ÀèÆüÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖHUAWEI WATCH Ultimate 2¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿å¿¼150m¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤ëÀß·×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤À¤¢¤ë¡£10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤äÂ®ÅÙ¡¢·¹¼Ð¡¢³ÍÆÀÉ¸¹â¤ÎÇÄ°®¤Ë²Ã¤¨¡¢GPS¤ò»È¤Ã¤¿¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¡ÖÏÓ»þ·×¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤º¡¢¡Ö¿È¤ËÃå¤±¤ëÄ¶¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤ÎÉÑÅÙ¤â²èÌÌÉ½¼¨¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁêËÀ¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë
¡¡ÏÂÍÎ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¡Ö»äÎ©Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ³ØÎÁ¤Ë·¸¤ë³ØÀ¸¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤ÆÊ»´êÀ©¤ÎÁªÈ´¤Ç¼êÂ³¤¸å¤ËÆþ³Ø¤ò¼Âà¤·¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÆþ³Ø¶â¤òÊÖ´Ô¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÄÌÃÎÁ°¤ÎÁªÈ´¡ÊÊ»´êÀ©¡Ë¤ÇÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¸å¤ËÆþ³Ø¤ò¼Âà¤·¤¿¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¡¢Æþ³Ø¶â25Ëü±ß¤«¤éÆþ³Ø¤·ÆÀ¤ëÃÏ°Ì¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ²Á¤È»öÌ³¼ê¿ôÎÁ10Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿15Ëü±ß¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥ë¥±¥¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ´ØÆâÅ¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òº£Ç¯¤â12·î25Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ´ØÆâÅ¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢²£ÉÍ´ØÆâÈ¯¾Í¤Î¡ÖÅôÂæ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤òÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÌó12m¤ÎÁÔÎï¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢ßê¤á¤¯¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÄºÅÀ¤ò¾þ¤ëÀ±¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
