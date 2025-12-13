¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¼çÂê²Î¤¬NAZE¤Î²Î¤¦¡ÖBABYBOO¡×¤Ë·èÄê¡ª¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
2026Ç¯1·î16Æü¤«¤éTBS¤Î¶âÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖNAZE¡×¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤¬²Î¤¦¡ÖBABYBOO¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°
¡ÖBABYBOO¡×¤Ï¡ÈÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Í§¾ð¡¦å«¡¦Ä©Àï¡¦ÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¡£¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤Ø¿Ê¤à¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡ÖBABYBOO¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Ä¾¸å¤È¤Ê¤ë1·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Æ±Æü18»þ¤ËTBS¸ø¼°YouTube¤ÇMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Team¡ÈS¡Épecial¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¡¢À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëNOSUKE¡£³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¡¢NAZE¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¿¹¹áÀ¡¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤¬¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëNAZE¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡¢TORINNER¤Î¡È¥¬¥Á¥ª¥¿¡ÉÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBABYBOO - NAZE on DREAM STAGE -¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù
2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ¶âÍË22:00～22:54
µÓËÜ¡§¼ÓÅèÎÃ
±é½Ð¡§¾¾ÌÚºÌ¡¡µÈÌî¼ç¡ÊSDP¡Ë¡¡¶âß·Í§Ìé¡Ê¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¸ãºÊ ½á¡§ÃæÂ¼ÎÑÌé
±óÆ£¿åÀ±¡§ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
NAZE¡§¡Ê¢¨Ç¯Îð½ç¡Ë¥«¥¤¥»¥¤¡¡¥æ¥ó¥®¡¡¥¢¥È¡¡¥¿ー¥ó¡¡¥æ¥¦¥ä¡¡¥¥à¥´¥ó¡¡¥É¥Ò¥ç¥¯
TORINNER¡§´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¡HOJIN¡ÊKAJA¡Ë¡¡»Ö²ìÍû¶ê¡¡¾¾À¥ÂÀÆú¡¡ISAAC¡ÊKAJA¡Ë
³á·Ã»Ò¡§¿¹¹áÀ¡
¾®µÇ¡§Â¼À¥¼Ó±Ñ
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¡§¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó
¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡§¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/DREAMSTAGE_tbs