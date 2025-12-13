¡ÚMLB¡ÛºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥È¥ìー¥É¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹Â¦¤ÎÍ×µá¤¬È½ÌÀ¡Ä¡Ä¥½¥È¤¬Íí¤ó¤À2022Ç¯¡Ö2ÂÐ6¡×¤ÎÂç·¿¥È¥ìー¥ÉºÆ¸½¤«
ºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤Î¥È¥ìー¥ÉÏÃ¤¬¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËÊÄËë¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊWM¡ËÃæ¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤¬Ê£¿ôµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥ÉÀè¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¤µª¤ÎÂç¥È¥ìー¥É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊÆµ¼Ô¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ï±½ÏÃ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥È¥ìー¥É¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥«¥¹¥Æ¥£ー¥èµ¼Ô¤¬¡¢WM´ü´ÖÃæ¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥È¥ìー¥É¤òµó¤²¡¢¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÀìÌçÈÖÁÈ¤Î¥ì¥Ýー¥¿ー¤ä»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹Â¦¤ÎÍ×µá¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡ÖWM¤Î²ñ¾ì¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Øº¹¤·½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÐ²Á¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤ò¥È¥ìー¥É¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥Áー¥àºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ã¼êÍË¾³ô°Ê¾å¤ÎÂÐ²Á¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÊü½Ð¤·¤¿¡Ù¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢£¥°¥é¥¹¥Îー¡¢¥·ー¥Ï¥ó¤¬¸ò´¹Í×°÷
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï2022Ç¯²Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é¥½¥È¤È¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ù¥ëÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸ー¡¦¥´¥¢Åê¼ê¡¢¥Ïー¥ê¥ó¡¦¥¹¥µ¥ÊÅê¼ê¡¢¥ëー¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¡¢C.J.¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë3À¤³°Ìî¼ê¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥É³°Ìî¼ê¤ò¸ò´¹Í×°÷¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç·¿¥È¥ìー¥É¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¸ò´¹Í×°÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Íí¤à¥È¥ìー¥É°Æ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤È¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¡£Èà¤é¤¬¥È¥ìー¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥»¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥é³°Ìî¼ê¡¢¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ûー¥×³°Ìî¼ê¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¥ó¥Æ¥í³°Ìî¼ê¤é¤òµó¤²¤¿¡£
22Ç¯¤ÎÂç·¿¥È¥ìー¥É¤ÎºÆ¸½¤Ê¤ë¤«¡£¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£