ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¤±¤µ¡¢¥¢¥Ñー¥È¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î1¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎðÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÊ¿ÏÂÄÌ5ÃúÌÜËÌ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£

¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î1¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿70Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤â ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²Ð¸µ¤Ï¥¢¥Ñー¥È2³¬¤Î1¼¼¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£