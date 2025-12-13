´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤ÏÆ±¶¿¤Î±àÅÄ½ãµ¬¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤¬µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬13Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°éÀ®¤Î±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖGIANTS HOMETOWN fes 2025¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤ÏÌî¾åÎ¼Ëá¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö±àÅÄ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸Ê¡²¬¤ÎÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¤Ç¤â1·³¤Ë¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2·³¤Ç±àÅÄÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ìî¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¼éÈ÷¤È¤«¤±¤óÀ©¤È¤«¡¢Åê¤²¤ëµå¤âÊ¿¶ÑÅª¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢°Ë¿¥¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤á¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±àÅÄÅê¼ê¤Ïº£µ¨2·³¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢8¾¡0ÇÔ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¡£º£¸å¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°éÀ®Åê¼ê¤Ç¤¹¡£