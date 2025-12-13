¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬WÇÕÂè7Àï¤ÇÍ¥¾¡¡¡º£µ¨7ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â4¾¡¥Þ¡¼¥¯
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× FIS¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ëÂç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Á14Æü¡¢¥É¥¤¥Ä)
½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ëWÇÕ¸Ä¿ÍÂè7Àï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¤¬º£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡1ËÜÌÜ¤Ç130.0m¤òÈô¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¤Ï¡¢2ËÜÌÜ¤Ï127.0m¤òÈô¤ó¤ÇÁ´ÂÎ3°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1°Ì¤Ë¡£Ä¾¶á¤ÎÂè6Àï¡¦¥Ó¥¹¥ïÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡¢¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥ÄÁª¼ê(¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)¤òÍÞ¤¨¤ÆÉ½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨³«Ëë¤«¤é3ÀïÏ¢Â³Í¥¾¡¤ÈÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ý»³Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·Ï¢Â³¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè6Àï¤³¤½4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÂè7Àï¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢º£µ¨7ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ëWÇÕ ½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï·ë²Ì
1°Ì ´Ý»³´õ 240.5ÅÀ
2°Ì ¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä(¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢) 239.5ÅÀ
3°Ì ¥ê¥¶¡¦¥¨¥À¡¼(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢) 231.9ÅÀ