ËÌ³¤Æ»YS¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µーÍ¸Â²ñ¼Ò¹±»ÖÆ²¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥àÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¹±»ÖÆ²¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥àÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥é¥ó¤Ï3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¥¬¥¹¥¢¥êー¥Ê»¥ËÚ46¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIAÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ì¥é³Ø±àÁ°¡Ê4¼¼¡Ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖVILLA KOSHIDO KOTONI¡Ê6¼¼¡Ë¡×¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Æ±ÆüÄø¤Ç¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÂç·¿¥Ä¥¢ー¤¬»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆ»³°¤«¤é±þ±ç¤ËÍè¤ë¥¤¥¨¥Õ¥¡¥ß¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¸Â²ñ¼Ò¹±»ÖÆ²¤Î»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÉÇñ²ÄÇ½ÆüÄø¤Ï3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ 15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ì¥é³Ø±àÁ°¤Ï1Çñ20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢VILLA KOSHIDO KOTONI¤Ï1Çñ25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»YS¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à´ÑÀï¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¡¢±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÍúÎò¡Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£