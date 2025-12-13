¡Ú °æ¾åË§Íº ¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Çº£·î13Æü¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡×¤òµÙ±é¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¸ø±éÃæ¤Î¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡×13Æü13»þ¤Î²ó¡¦18»þ¤Î²ó¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÌò¤Ïº´ÌîâÃ²ð¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À½ºî¤òÃ´¤¦ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÅìÊõ±é·àÉô¤ªÃÎ¤é¤»ÍÑ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹Ìò¤Î°æ¾åË§Íº¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü£±£²·î£±£³Æü(ÅÚ)£±£³»þ¤ª¤è¤Ó£±£¸»þ¤Î¸ø±é²ó¤òµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ª¡¢Æ±Ìò¤Ïº´ÌîâÃ²ð¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤ºÊ§Ìá¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüºîÉÊHP¤Ë¤ÆÊ§ÌáÊýË¡¤ò¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¡ÎÅìÊõ±é·àÉô¤ªÃÎ¤é¤»ÍÑ✕¤Ë¤Æ¡Ï¤ªÅÁ¤¨¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¼«¿È¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Öº£ÆüÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£ÂåÌò¤Îº´ÌîâÃ²ð¤µ¤ó¤ò¡Öº´Ìî¤µ¤ó¤Ï·Î¸Å»þ¤«¤é»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤â±é½ÐÉô¤Î¤ª°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤¬ÆÉ¤à¼ê»æ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤è¤ê¤â¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ÷¼Ù¤Î¥¦¥£¥ë¥¹¤¬À¼ÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºòÆü¤Î¸ø±é¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Þ¤¿¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÙ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
