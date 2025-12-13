¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¿åÃå¤Ç½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¡Ö¤½¤ÎÀè¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä ¡ÈÉÝ¤¹¤®¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î½÷¼ÒÄ¹¡É¤òÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ëÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¸ì¤ë¡¢¶È³¦¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ
¡¡1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û20Âå¤Îº¢¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ø»â»ÒºÂ¡¢A·¿¡¢Êº¸á¡£¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¡È¶È³¦¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¡É¤ä¤½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÉÝ¤¹¤®¤ë¡É±éµ»¤ÇÌ¥Î»¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦
¡¡2025Ç¯11·î19Æü¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¤ÎABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤ÇÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¡¢»ù¶ÌÍÖ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÖ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤Î±éµ»¤¬¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö°µ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Âè3ÏÃ¤ÇÍÖ»Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ö¸å¤íÂ¤Çº½¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»öÌ³½ê¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¼ê¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀèÂå¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿Ãá½ø¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Î¼ê¤Ç¡¢¶È³¦¤Î·ëÂ«¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè3ÏÃ¤è¤ê¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÍÖ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Å¤¤µ¬ÈÏ¤ÎÂåÉ½¡£ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó±é¤¸¤ë²ñÄ¹¤¬Éã¤Ç¡¢¤½¤Î²ñÄ¹¤«¤é»öÌ³½ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£¤Î50Âå60Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¸Å¤¤µ¬ÈÏ¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¤¤Æ¡¢¸Å¤¤µ¬ÈÏ¤ò¼é¤ëÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Å¾´¹¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤Ï¿É¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£1984Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÃá½ø¡×¤ä¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼çÌò¤¬¤¤¤Æ¡¢2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÈÌò³ä¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼çÌò¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢ÎÏ¤äÍ¥°Ì¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¤È¤¤¤¨¤ÐÍýÉÔ¿Ô¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤À¤·¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤À¤·¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤¬¾¦ÉÊ¤ÇÂêºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ
¡¡ÎëÌÚ¤Ï²áµî¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¿®¤ò¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë1¤ÄÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊóÆ»¤Îµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îµ¡±¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤¬3¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢ÍÄÃÕ¤Ê¿Í´Ö¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¿åÃå¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¢¶þ¿«¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø·ò¹¯Åª¤À¤Í¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Ù¡ØåºÎï¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö10Âå¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ÆÃ¤Ë80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢Àè¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÊ¸Ì®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤¬É³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¡£º£¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¿Í¤ä·ò¹¯Åª¤ÊÆùÂÎ¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½ü¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¡£¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤¬¼ã¤¤¿Í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤ò±é¤¸¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¶¯¤¤½÷¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃËÀ¤Ï¶¯¤¤ÃË¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃËÀ¤Ï¼å¤¯¤Æ¤è¤¯µã¤¯¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¶¯¤¤½÷¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½÷À¡£º£¤Þ¤Ç¡È¥Á¡¼¥Õ¡É¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯±ÇÁü¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÎ¥¤ì¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±ÇÁü¡£Åìµþ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¾ÈÌÀ¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¤â¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Èà½÷¤Î¡ØOK¡Ù¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥í¥±¸½¾ì¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÇØ·Ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥Õ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤Ç¡¢Âç¤¤Êµ¡ºà¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÇÆùÂÎÅª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤µ¤¨¤â¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Èà½÷¤¬»£¤ê¤¿¤¤²è¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë