¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò(56)¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ¡¡´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¹ç¥³¥ó¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤Î²ó¿ô¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
ÆÈ¿È¤ÎÍÆ¯¤Ë¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö¹ç¥³¥ó¡¢¤¤¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¡£200²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹õÌø¤Ï¡Ö200¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¡¢200²ó¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ä¥³¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö»ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹ç¥³¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍÆ¯¤¬¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¤â50²ó°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö1²ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¹õÌø¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤Î¡¢¸þ¤³¤¦¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÆ¯¤¬Åú¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤ë¤ÈÍÆ¯¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£