¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè44ÏÃ¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¡¢¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ø½ÐÈ¯
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè44ÏÃ¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ï¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡©¡¡Âè44ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè44ÏÃ¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Ï¤¦¤¿¤¿¤Á¤ò¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆMOMO¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡§ÄÌ¾Î¥â¥â¡Ë¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò³«¤¯¤È¡¢¸«»ö¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¥×¥ê¥ë¥ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¤ª¾ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Ë¡¢°ÊÁ°¥Á¥ç¥Ã¥¥ê¡¼¥Ì¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥á¥í¥í¥ó¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿°ÛÊÑ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
