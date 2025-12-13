¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¡¢¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÆÍÆþ¡ª
¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¦²¦¤È¥Ö¡¼¥±¤ÎÈá¤·¤±¿Ì¿¡¡Âè42ÏÃÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤ò»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡³ÐÀÃ¤·¤¿¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§KENN¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÇËÌÇ¤Î²¦»Ò¥Æ¥¬¥Ê¥°¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆºÆ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÈÀï¤¦¤Ê¤«¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¨Æ±»Î¤Ê2¿Í¤Ï¡¢Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤°¥¤·¤¤±¿Ì¿¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¦²¦¤Ï¥Ö¡¼¥±¤Ë¡¢¡Ö·¯¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤¬Æ°¤½Ð¤·¡Ä!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
