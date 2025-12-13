¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¡¦´Å²Æ¤æ¤º¡¢³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¡Ö12Ç¯¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¤Î¡¦´Å²Æ¤æ¤º¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¤Î³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇËÜÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢´Å²Æ¤æ¤º¤¬¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
³èÆ°½ªÎ»¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤¦¤³¤È¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
◾️´Å²Æ¤æ¤º ¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¡¢´Å²Æ¤æ¤º¤Ï¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é12Ç¯¡£
´ò¤·¤¤»þ¤â¡¢²ù¤·¤¤»þ¤â¡¢Á´Éô¤¼¤ó¤Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ý¥ó¥º¡¢¤â¤ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
²ù¤·¤µ¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î12Ç¯¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢»ä¤ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¨
¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÎÄ´¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤¦¤³¤È¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢º£¤Þ¤Ç´Å²Æ¤æ¤º¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
´Å²Æ¤æ¤º
