¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¸½ÃÏ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¡¡Ö¿ô»ú¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤â¡Ä²ÝÂê¹îÉþ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ëËÌÃæÊÆ¹Ô¤
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥µ¥¤¥È¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¹â¤Þ¤ëÀÆÆ£¸÷µ£¤Î¿Íµ¤
¡ÖÀÆÆ£¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¡½¡½¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¤ò¾Î¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¤Î°ìÀá¤À¡£
¡¡12·î9Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2Éô¡ËÂè20Àá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤«¤é¡¢½êÂ°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢±þ±ç²Î¤Î²Î»ì¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨½é¤ÎQPRÀï¼èºà¡£¥á¥Ç¥£¥¢¹µ¤¨¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥È¡¼¡¢À¨¤¤¿Íµ¤¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤ä¤Ä¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ÄÌ¤ê³Ý¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢²Î»ì³Ð¤¨¤Æ¤ë¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¸øÊó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È»×¤·¤Èà¤¬¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥µ¥¤¥È¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥í¥ó¥á¥ëSC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤â¡¢ÀÆÆ£¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¤Î´Ñ½°¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤¯¡£8·î¸åÈ¾¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎQPR¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4Àá¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¡Ê8·î30Æü¡¿3-1¡Ë¤Î¸åÈ¾¡¢1-1¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¿ôÊ¬¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢ÆÈÁö¥´¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¿·ÂÎÀ©²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢1°úÊ¬¤±2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ø¤ÎÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Àá¤ÎÍâÆü¡¢¸¤¤Î»¶ÊâÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ëQPR¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÙ¿Í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¡¢¡Ö¡È¥µ¥¤¥È¡¼¤µ¤ó¡É¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¸«¤¿¡©¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÈà¡£»î¹çÅöÆü¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸À¾¥í¥ó¥É¥ó¤À¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£QPRÀï¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤â¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¸ýÄ´¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÃæ±û¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢£±¿Í¤«¤ï¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢åºÎï¤Ëº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤È¡£¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢³Í¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Àä¹¥¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Ò¤È·îÈ¾¤Û¤ÉÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÎÙ¿Í¤¬¡Ö¿ô»ú¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬ÀÆÆ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤òË¾¤à°Õ¸«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á°Àþ¤Î¼çÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤¬²ø¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿Íµ¤¼Ô¤È¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡¢ÊÌÊª¡£½êÂ°£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï39»î¹ç½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£µ¨11ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï¤Ç¤Î79Ê¬´Ö¤Ï¡¢°ÕµÁ¤¢¤ë¾¡Íø¡Ê2-1¡Ë¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£QPR¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¤¤¤¦½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛ¤Ë¾¡¤ëÁê¼ê¤È¤Î°ìÀï¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÆÆ£¤¬º£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿Á°È¾40Ê¬¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÀÆÆ£¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÈÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡Ö¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀä¹¥¤Î¥¯¥í¥¹¡£CB¤Ç¼ç¾¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥À¥ó¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤È¤«¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤À¤«¤é¡¢À¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¯¥í¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤¦»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÆÆ£¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢Å¨¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Î£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿´äÅÄÃÒµ±¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÆÆ£¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï±¦SB¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤âÁý¤¨¤¿´äÅÄ¤â¡¢ÀÆÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î±£¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¤â¤é¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¤â»þ´Ö¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1ÅÀÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤¹À¨¤¯¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´äÅÄ¤Ï¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç3¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆËüÇ½À¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÀÆÆ£¤â¡¢º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¤â¿·´ÆÆÄ¤Ë»î¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç³Î¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÆ±¤¸¡Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÀÆÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·ÂÎÀ©²¼¤ÎQPR¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤´Ä¶¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¦¥·¥Õ¥¨¥ó¥Æ¥¹Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ì¥¹¥¿¡¼¡¿2Éô¡Ë»þÂå¤È¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë°ã¤¤¤Ï¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¤ä¡¢Áª¼ê¤Î¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥¯¤â¾©Îå¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¸Ä¡×¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÆÆ£¤Ï¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎQPR¤ò¡ÖÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢Àï½Ñ¤È¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¼«ÂÎ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡£¤Ê¤ó¤«ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤¬³ÎÎ©¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³ÎÎ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¿Ê²½¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø
¡¡ÀÆÆ£¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ì¡¼¥ê¡¼CEO¤Î¿§¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À24ºÐ¤À¤¬²¤½£5Ç¯ÌÜ¤ÎÀÆÆ£¤Ï¡¢Àè¸«¤ÎÌÀ¤Î¤¢¤ëÊä¶¯¤Ç¼ã¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¡¢·òÁ´¤ÇÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤ËÂ¨¤·¤¿ÀïÎÏ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤â¤Þ¤À20Âå¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸«´Ö°ã¤¦Æ±CEO¤¬¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡£¥¦¥Á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÀÆÆ£¤ÎÇØ¸å¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢QPR¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¾Ç¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïºî¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»×¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò1¤Ä1¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¶Ë¾å¤Î£±ËÜ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Á°È¾Áá¡¹¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î£±ËÜ¤Ï¡¢µ÷Î¥¤â¹â¤µ¤âÂ¤ê¤º¤ËÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Î¸òÂå´ÖºÝ¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¡¢90Ê¬´Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ëÂÎÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿2Ç¯ÌÜ¤ÎÀº¿Ê¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯WÇÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯10·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅö¿Í¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤É¤³¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤·¤¿¤éÆüËÜ¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê¤µ¤é¤Ë¡Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤«¤é¼çÀïÎÏ¤Ø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÄ»Ò¾õÂÖ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È¤ÎÃæ°ÌÂÐ·è¤Ë¾¡¤Á¡¢6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾°Ê¾å¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷¡Ê3¡Á6°Ì¡ËÁè¤¤¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëº£µ¨QPR¤Ç¡¢ÀÆÆ£¼«¿È¤Î¿Ê²½¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê»³Ãæ Ç¦ / Shinobu Yamanaka¡Ë