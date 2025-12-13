´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¡¢½é¤ÎÇ¯´Ö7000²¯¥É¥ëÄ¶¤â¡ÄÈ¾Æ³ÂÎ20¡óÁý¤ÎÎ¢¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼12¡ó¸º¡Ê1¡Ë
º£Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬²áµî½é¤á¤ÆÇ¯´Ö7000²¯¥É¥ë¡ÊÌó110Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£»º¶È¸¦µæ±¡¤ÏÊó¹ð½ñ¤Çº£Ç¯¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ò7005²¯¥É¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£»º¶ÈÄÌ¾¦Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á11·î¤ÎÎßÀÑÍ¢½Ð³Û¡Ê6402²¯¥É¥ë¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2¡¥9¡óÁý²Ã¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÆ±´ü¡Ê6287²¯¥É¥ë¡Ë°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç±Æ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Í¢½Ð¤ÎÎ¾¶Ë²½¸½¾Ý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÉÊÌÜ¤Î¹¥¶·¤Ë¤è¤ë¡Öºø»ë¡×¤Ç»Ä¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¿¶ÉÊÌÜ¤ò´Ç²á¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÀìÌç²È¤é¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâÀÐÌý²½³Ø¶È³¦1°Ì¤ÎLG²½³Ø¤Ïº£Ç¯8·î¤«¤éÀÐÌý²½³ØÉôÌç¤Îºß¿¦¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë´õË¾Âà¿¦¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀèÃ¼ÁÇºàÉôÌç¤Ç¤â´õË¾Âà¿¦°Õ»×¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³¿¦¡¦À¸»º¿¦¤È¤â¤Ë1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ê55ºÐ¡Ë¤Þ¤Ç´õË¾Âà¿¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°ÖÏ«¶â¤È¤·¤ÆºÇÂç50¥«·îÊ¬¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¤ë¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖLG²½³Ø¤ÏËÜ¶È¤ÎÀÐÌý²½³Ø¤Î³¦¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡¢Á´ÍåÆîÆ»Îï¿å¡Ê¥è¥¹¡Ë¤Î¥Ê¥Õ¥µÊ¬²ò»ÜÀß¡ÊNCC¡Ë¤Î¹½Â¤Ä´À°²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÄê¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£LG²½³Ø¤ÎÀÐÌý²½³ØÉôÌç¤ÏºòÇ¯1358²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó140²¯±ß¡Ë¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¤ò½Ð¤·¡¢º£Ç¯¤â1¡Á9·î¤Ë1170²¯¥¦¥©¥ó¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¡£
Á´ÍåËÌÆ»¶âÄé¡Ê¥¥à¥¸¥§¡Ë¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ñ¶âÆñ¤Î¤¿¤áº£Ç¯5·î¤ËË¡Äê´ÉÍý¡Ê´ë¶È²óÉü¼êÂ³¤¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¼¡¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï2001Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â600²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎµÞÆ¤Ç¼ý±×À¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤·¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¶È³¦¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ¶âÆñ¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î³ÈÂç¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ»º¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤ÓÉôÉÊ¤Ë¹âÎ¨´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Í¢½Ð¤ËÀÖ¿®¹æ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£»º¶ÈÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯8·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë´ë¶È¿ô¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç41¼Ò¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤¬Ç¯´Ö7000²¯¥É¥ëÆÍÇË¤ò¹µ¤¨¤¿¾õ¶·¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÐÌý²½³Ø¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¶È³¦¤Î¶á¶·¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤À¡£´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡Ê´Ú¶ä¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Î»ñ¶âÆñ¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¼ê·ÁÉÔÅÏ¤êÎ¨¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë0¡¥40¡ó¤È¡¢3¥«·î´Ö¤Ç10ÇÜ¡Êº£Ç¯2·î¤Ï0¡¥04¡ó¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¡¢2015Ç¯3·î¡Ê0¡¥41¡ó¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯9·î¤â0¡¥25¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÅÏ¤ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÇË»º»öÎã¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£´Ú¶ä¤Ï¶âÍ»°ÂÄêÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÇ°×ÌäÂê¤Î»ýÂ³¤È°ÙÂØ¥ì¡¼¥ÈÊÑÆ°À³ÈÂç¤Ç´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
»º¶ÈÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î15Âç¼çÎÏÍ¢½ÐÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯1¡Á11·î´ð½à¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÍ¢½Ð³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï5ÉÊÌÜ¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê19¡¥8¡ó¡Ë¡¢Á¥Çõ¡Ê28¡¥6¡ó¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ø¥ë¥¹¡Ê7¡¥0¡ó¡Ë¤Î3ÉÊÌÜ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡Ê2¡¥0¡ó¡Ë¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ê0¡¥4¡ó¡Ë¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤Î10ÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ï¿¼¹ï¤À¡£°ìÈÌµ¡³£¡Ê¡Ý8¡¥9¡ó¡Ë¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¡Ê¡Ý11¡¥1¡ó¡Ë¡¢ÀÐÌý²½³Ø¡Ê¡Ý11¡¥7¡ó¡Ë¡¢Å´¹Ý¡Ê¡Ý8¡¥8¡ó¡Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡Ê¡Ý6¡¥3¡ó¡Ë¡¢ÌµÀþÄÌ¿®µ¡´ï¡Ê¡Ý1¡¥6¡ó¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡Ê¡Ý10¡¥3¡ó¡Ë¡¢Á¡°Ý¡Ê¡Ý8¡¥1¡ó¡Ë¡¢²ÈÅÅ¡Ê¡Ý9¡¥4¡ó¡Ë¡¢Æó¼¡ÅÅÃÓ¡Ê¡Ý11¡¥8¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Í¢½Ð¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÌý²½³Ø¡¢Å´¹Ý¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿´íµ¡¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£´Ú¹ñ¶âÍ»¸¦µæ±¡¤Î¥Á¡¦¥Þ¥ó¥¹¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÍ¢½ÐÉÊ²Á³Ê¤Ï2023Ç¯¤Î4¡Ý6·î´ü¤«¤éº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç2Ç¯°Ê¾å¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥³¥í¥Ê³ÈÂç¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óº®Íð¤ÇÍ¢½Ð²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤âÃæ¹ñ´ë¶È¤¬Äã²Á³Ê¹¶Àª¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥³¥í¥ÊÎ®¹Ô¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÇÃæ¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È²á¾êÀ¸»º¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿ÌäÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬Í¢½Ð²Á³Ê¤òÄã¤á¤ÆÍ¢½ÐÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÍ¢½Ð¶¥ÁèÎÏÄã²¼Í×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£