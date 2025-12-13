¾±ÆâÃÏÊý¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¼Ö¤¤¤¹´óÂ£
´§º§Áòº×¶È¤Î´ë¶È¥°¥ëー¥×¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È»³·Á¸©¾±ÆâÃÏÊý¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´§º§Áòº×¶È¤Î¡Ö¥¢ー¥¯¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é»³·Á¸©¾±ÆâÃÏÊý¤È¿·³ã¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤äÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¤¤¹¤Ï¼Ò°÷¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Á±°Õ¤ò¤â¤È¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤Ï35Âæ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
11Æü¤Ë¤ÏÄá²¬»Ô¤ÇÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ò¤¸³Ý¤±¤¬Æ°¤¤¤Æ¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤¤¤¹¤¬¡¢¾±ÆâÃÏÊý¤Î7¤«½ê¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë1Âæ¤º¤ÄÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤»Ù±ç¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¥¢ー¥¯¥Ù¥ëÄá²¬»Ù¼Ò¡¦ÃÓÅÄ ±ß»Ù¼ÒÄ¹
¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢ー¥¯¥Ù¥ë¤¬´óÂ£¤·¤¿¼Ö¥¤¥¹¤äÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ï¡¢ ¤³¤ì¤Ç1073Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£