¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö²È¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡Ç¯±Û¤·¹±Îã¤Î²á¤´¤·Êý¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ØFlower¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤ÏËèÇ¯31Æü¤Ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¡¢¤«¤Ë¤·¤ã¤Ö¤òºî¤ë¤Î¤ò¹±Îã¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£²ÈÂ²¤Ç¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢ÆüÉÕ¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤é»á¿À¤µ¤Þ¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤â¹±Îã¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ï¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÏÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£º£Ç¯¤â¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¤Ê¤Ë¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£²Æì¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£Î¹¹ÔÍß¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÁ´Éô¤Þ¤ï¤ê¤¿¤¤¤·¡¢³¤³°¤â¥Ð¥êÅç¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Ú°æÂô¤òÉñÂæ¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¼ò°æµ®À¸»á¤¬¡¢¾®¼Ç¤ÎÉ½¸½¤¹¤ë¡Èºé¤¸Ø¤ë½Ö´Ö¤Î²Ö¡É¤Ï»ý¤Ä6¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤ÏËèÇ¯31Æü¤Ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¡¢¤«¤Ë¤·¤ã¤Ö¤òºî¤ë¤Î¤ò¹±Îã¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£²ÈÂ²¤Ç¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢ÆüÉÕ¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤é»á¿À¤µ¤Þ¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤â¹±Îã¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·Ú°æÂô¤òÉñÂæ¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¼ò°æµ®À¸»á¤¬¡¢¾®¼Ç¤ÎÉ½¸½¤¹¤ë¡Èºé¤¸Ø¤ë½Ö´Ö¤Î²Ö¡É¤Ï»ý¤Ä6¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£