ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡¡µå»ùÄ¶¤¨µåÃÄÅê¼êºÇ¹â¥¢¥Ã¥×³Û¡¢Íèµ¨¤Ï¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤òÁÀ¤¦¡×¡¡1¡¦5²¯±ßÁý¤Î2¡¦3²¯±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð8000Ëü±ß¤«¤é1²¯5000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î2²¯3000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ºå¿À¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï08Ç¯¥ª¥Õ¤Ë1²¯2000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î4²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿Æ£Àîµå»ù¸½´ÆÆÄ¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹â¥¢¥Ã¥×³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÂ¼¾å¤Ï¡ÖÇÜ°Ê¾å¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤·¤Æ²ó¤êÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë14¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦10¤òµÏ¿¡£26»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¼Â¤Ë22ÅÙ¡¢6²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤¿°ÂÄê´¶¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î175²ó1/3¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤½¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼ÂÅÙ¤ò´¶¤¸¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨Âè1°Ì¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î3´§¤Ëµ±¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿1Ç¯¡£¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Íø¿ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏµîÇ¯¡¢°ìÈÖÉé¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿ô»ú¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Íèµ¨¤ÏÂè20Âå¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°·èÄê¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤ÎÂçÌò¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤«¤é²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤óÏ¢ÇÆ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½Ï¢ÇÆ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂôÂ¼¾Þ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¡£ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö1Ç¯´Ö¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¶¼Õ¤òµ¢¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦·×²è¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬³Ú¤·¤ß¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£