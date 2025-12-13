¥¤¥ë¥«¤¬DeNA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ØÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥¨¡¼¥ë¡¡Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï13Æü¡¢¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï2026Ç¯1·î25Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤È¡¢ÍèÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÍµÂÀÏºÁª¼ê¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¤µ¤é¤ËµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ä¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÈ¯É½¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·è°ÕÉ½ÌÀ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¿·Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éDeNA¤ÎÌö¿Ê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£