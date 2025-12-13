¡Öº£²ó¤Ï¤ª¿¬¡ª¡×ËÜ¶¿Í®ÇÃ£³ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡¡ÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¸µNMB48ËÜ¶¿Í®ÇÃ¡Ê22¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï9·î¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»£±Æ¡£¡ÖÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÀ²¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ·µ¤¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö1¡¢2ºýÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÂÎºî¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½µ3²ó¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡×¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Öº£²ó¤Ï¤ª¿¬¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤â¡¢¥Ò¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤À¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë1Ëç¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï200ËüÅÀ¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤Î½ÐÍè±É¤¨¡£¡ÖÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£