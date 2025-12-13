Ìð¿áÆà»Ò¡Ö·§¤è¤±¤ÎÎë¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¸µHKT48¤ÎÌð¿áÆà»Ò¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·§¤è¤±¤ÎÎë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ª¼Çµï¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÈµö¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½©ÅÄ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£Âç¶Ê¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£