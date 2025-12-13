¥Ê¥Ë¥³¥ì!?¡Ö¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤À¤±¡×¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª ´°Á´¿¿¤ÃÇò¡¢Çã¤¤Êý¤âÈ½¤é¤Ê¤¤!? ¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯½Ð¤Æ¤¤¿¡ª
¡ÈÆæ¤ÎÇò¤¤È¢¡É ¿··¿¼«ÈÎµ¡¤È¤Ï
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¡ÖToyota Woven City¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¡ÖÂè°ì´ü¥¨¥ê¥¢¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢°ìÉô¤ÎÆþµï¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇò¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÉÔ°Â¡Ä¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÇã¤¤Êý¤¬È½¤é¤Ê¤¤¼«ÈÎµ¡¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤³¹¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª¤è¤½¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿¿··¿¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀß¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¡ÊÈ¯ÌÀ²È¤¿¤Á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¡¦Ê¸²½¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤ä¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡ÈKakezan¡É¡Ê¥«¥±¥¶¥ó¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢·×20ÁÈ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î12¼Ò¤ò½ü¤¯°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¢UCC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Áý¿Ê²ñ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊZ²ñ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡¢¶¦Î©À½Ìô¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢½»µï¥¨¥ê¥¢¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖKakezan Invention Hub¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤Î½»Ì±¤äË¬Ìä¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖHAKU¡×¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤¬¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡HAKU¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¡È¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¡É¾õÂÖ¤Î¿¿¤ÃÇò¤¤³°´Ñ¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤ä¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²È¶ñ¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¥³¥¤¥ó¤ä»æÊ¾¤ÎÅêÆþ¸ý¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«ÈÎµ¡¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËHAKU¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ»È¤¤Êý¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÃµ¤¹¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÏ¤±¹þ¤à¤âÌÜÎ©¤Ä¤â¡È¼«Í³¼«ºß¡É¡©
¡¡¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·È¯ÁÛ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤È¤·¤Æ¡¢HAKU¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý°Ê³°¡¢°ìÀÚ¤Î°Õ¾¢¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤òÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÃÖ¤±¤ë¡È¥Î¥¤¥º¤Î¤Ê¤¤¼«ÈÎµ¡¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤Î½»µï¥¨¥ê¥¢¤Î°ì³Ñ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤Î¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¡£±ü¤Ë¡ÖHAKU¡×¤¬¸«¤¨¤ë¡Ê²èÁü¡§¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËHAKU¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀìÍÑ¤ÎQR¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼«ÈÎµ¡¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÁªÂò¤È·èºÑ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄñ¹³¤Ê¤¯»È¤¨¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÁªÂò¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÈóÀÜ¿¨¤ÇºÑ¤àÅÀ¤â»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÌó£¸³ä¤¬¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤È°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã±¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Îµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤òÆÏ¤±¤ë¡ÈÅ¹ÊÞ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·È¯ÁÛ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬HAKU¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÃÖ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£HAKU¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼õÉÕ¼þÊÕ¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤¦¿Í¤òÁÛÄê¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢HAKU¤Ï³°´Ñ¤Î¿§¤äÊÁ¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡ÈÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¡É¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¹¹ð¤òÁ´ÌÌ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢HAKU¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡ÖKakezan Invention Hub¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿HAKU¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÉÕäµ¤¬¥Ú¥¿¥Ú¥¿¤ÈÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍHAKU¤Ï¹¥´¶¿¨¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È¥«¥±¥¶¥ó¡É¤¬¼«ÈÎµ¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£