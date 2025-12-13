¸¤¤Î¡ØÅß»¶Êâ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐNG¹Ô°Ù£µÁª¡¡´¨¤¤»þ´ü¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤äÂÐºö¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
¸¤¤Î¡ØÅß»¶Êâ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐNG¹Ô°Ù£µÁª
´¨¤¤Åß¤Î»þ´ü¤Î»¶Êâ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Î¡ØÅß»¶Êâ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐNG¹Ô°Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤¿¤ëÅß¤Ë¸þ¤±¤Æ´í¸±¤Ê»¶Êâ¤Î»ÅÊý¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.ÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¤«¤éµÞ¤Ë´¨¤¤²°³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹
Åß¤Ï¼¼Æâ¤òÃÈË¼¤ÇÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¶Ë´¨¤Î²°³°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤ØÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²°³°¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë½àÈ÷±¿Æ°¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¸¤¤òÌµÍý¤Ë¶Ë´¨¤ÎÆü¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯
´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¸¤¼ï¤äÇ¯ÎðÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¸¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¶Ë´¨¤ÎÆü¤ËÌµÍý¤Ë²°³°¤ØÏ¢¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¸¤¤òÌµÍý¤Ë¶ËÅÙ¤Ë´¨¤¤²°³°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÆÆ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ì¿¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¤½¤ÎÆü¤Î²°³°¤Îµ¤²¹¡¢Å·¸õ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¸¤¤ËËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤
´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¸¤¼ï¤Ë¤Ï¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤ÇÅß»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤»¤º¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã¤¤»Ò¸¤¤äÏ·¸¤¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°¤¤¸¤¤Ê¤É¤Ï¡¢É¬¤ºËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤¿¾å¤Ç»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¶ËÃ¼¤Ê´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢Ä¹»þ´Ö»¶Êâ¤µ¤»¤ë
´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´î¤ó¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î»¶Êâ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¸¤¼ï¤ä´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤À¼Á¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢ÌµÍý¤Ë»¶Êâ¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÆÆ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã»»þ´Ö¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÏÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.Àã¤äÉ¹¤Î¾å¤òÍçÂ¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤«¤»¤ë
ÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÆ»Ï©¤äÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÏ©ÌÌ¤Î¾å¤òÍçÂ¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤·¤â¤ä¤±¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æùµå¤¬¥À¥áー¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÈéÉæ¤ËÄË¤ß¤äáÚ¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Æùµå¤¬²õ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àã¤äÅà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¤¤Ï¡¢Æùµå¤¬¥À¥áー¥¸¤òÉé¤¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬½±¤¦Åß¾ì¤Ë²°³°¤ò»¶Êâ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤Ç°ÂÁ´¤Ë»¶Êâ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐºö¤ò»²¹Í¤Ë·ò¹¯Âè°ì¤Ç»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹Á°¤Ë½àÈ÷±¿Æ°¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë ËÉ´¨Ãå¤ä¥Öー¥Ä¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃåÍÑ¤µ¤»¤ë É¹ÅÀ²¼¤Ê¤É¶ËÅÙ¤Ê´¨¤µ¤ÎÆü¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç»¶Êâ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë ·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¸¤¤Ï¶ËÅÙ¤Ê´¨¤µ¤ÎÆü¤Ï»¶Êâ¤ò¹µ¤¨¤ë
¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êµ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æü¤Ï¡¢»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»¶Êâ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ëÍ·¤Ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥È¥êー¥ÖÍ·¤Ó¤ä¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤Ã¤³¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¡¢Ç¾¥È¥ì¤Ë¤â¤Ê¤ëÊõÃµ¤·¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¤Ç½¼¼Â´¶¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¸¤¤ÎÅß»¶Êâ¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤äÀã¡¢Åà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´¨¤¤»þ´ü¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÉ´¨ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ²°³°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)