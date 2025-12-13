¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÁ´¼«Æ°¤¬ÂçÉýÉáµÚ¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¼«Âð¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯Þ»¤ì¤é¤ì¤ëÁ´¼«Æ°¥¿¥¤¥×¤À¡£¥«¥×¥»¥ë·¿¤ä¥ß¥ëÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤ËÂ·¤¦¡£
¡ÚÄ´Íý²ÈÅÅÉôÌç¡Û
¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ß¥ëµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¡¢ÈÔ¤Î©¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ëÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¡£Ê´¤«¤éÞ»¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤è¤êË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ä¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¡Ê¥³¥ä¥Þ¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥¤¥Þ¥É¥¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ä¥Ý¥Ã¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥É¥ë¥Á¥§ ¥°¥¹¥È ¥Í¥ª¡×¤Ï¡¢3¼ïÎà¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËËÜ³Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£
¡ãÁª¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡ä
²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼
ÀÐ°æÏÂÈþ¤µ¤ó
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ËÇòÊª²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¡£Âç·¿²ÈÅÅ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¡Ö²ÈÅÅ¥é¥Ü¡×¤Þ¤ÇÀßÎ©¡£Æü¡¹¡¢²ÈÅÅ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¾®¸ý ë´¤µ¤ó
ÈóÆü¾ï¤Ë¶á¤¤²ÈÅÅ¤âÃµµá¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¼«Ëý¤µ¤ì¤ë²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¡Ö¥É¥ä²ÈÅÅ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡ÊÆü·Ð2016Ç¯¾å´ü¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÈÖÉÕ¤ËÁªÄê¡Ë¡£¿·Ãø¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ð¥«ÀïÎ¬¡¼°Õ¼±Äã¤¤·Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¹¤¹¤á¡¼¡×¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼
¥³¥ä¥Þ¥¿¥«¥Ò¥í¤µ¤ó
Ä´Íý²ÈÅÅ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢À¸³è²ÈÅÅ¡¢µ¨Àá²ÈÅÅ¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò»ý¤Ä¡£²ÈÅÅ¤Î¥Æ¥¹¥È¡õ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥³¥ä¥Þ¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ä¡Ö²ÈÅÅÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£
²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼
ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó
²ÈÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¼¹É®¤ä´Æ½¤¤òÇ¯´Ö300ËÜ°Ê¾å¤³¤Ê¤¹¤Û¤«¡¢TV¤ä¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë²ÈÅÅÀìÌç²È¡£À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ä¼è¤êÆþ¤ìÊý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
TastyTime¤µ¤ó
ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÇÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡£YouTube¤Ç¤ÏÅù¿ÈÂç¤ÎËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥È¥³¹ØÆþÉÊ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â·ÇºÜ¡£
¡Ö½µ´©GoodsPress DIGITAL¡×ÊÔ½¸Ä¹
¶â»Ò¹ä»Î
¥¯¥ë¥Þ¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¾ðÊó»ï¤ò·Ð¤ÆËÜ»ïÊÔ½¸Éô¤Ø¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¾è¤ê¤â¤Î¹¥¤¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤âÂç¹¥Êª¡£¥â¥ÎÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¡£ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏMac mini¡£
¡ÚÂç¾Þ¡Û
¢£¥«¥×¥»¥ë¤ò¼«Æ°Ç§¼±¤·¤ÆºÇÅ¬¤ËÃí½Ð
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥É¥ë¥Á¥§ ¥°¥¹¥È ¥Í¥ª¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë
¥×¥í¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î1ÇÕ¤òÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»æÀ½¥Ý¥Ã¥É¤Ï¡¢¤É¤ì¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ÄÀÅª¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ë
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥É·¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
ËÜÂÎ¤Ë¥Ý¥Ã¥É¤òÁõÃå¤¹¤ì¤ÐÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤á¤ë¤Î¤¬Ä¶ÊØÍø¡£ËèÄ«¡¢¤³¤ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.¤¤ó¤Î¤¹¤±¤µ¤ó¡Ë
¥Ý¥Ã¥É¼°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡£7¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÃê½ÐÊýË¡¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡£
¢¥»æÀ½¥Ý¥Ã¥É¤Ë¸·Áª¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÉõÆþ¡£ËÜÂÎ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥Ý¥Ã¥É¤Î¼ïÎà¤òÇ§¼±¤·¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤ë
¢¥ºÇÂç15µ¤°µ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½Ãí½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3¼ïÎà¤Î¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃí½Ð¤¬²ÄÇ½¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¾Þ¡Û
¢£¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë¿Ê²½
¥·¥í¥«
¡Ö¥³¡¼¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼ ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë
¡È¥×¥í¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¼ê´Ö¤Ê¤¯ºÆ¸½¡£Æ¦¤È¿å¤Î·×ÎÌ¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¡£¶Ñ°ì¤ËÈÔ¤¯¥³¡¼¥ó¼°¥ß¥ë¤È²¹ÅÙ¤¬Áª¤Ù¤ëÃê½Ð¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ÊTastyTime¤µ¤ó¡Ë
¥ß¥ë¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¦¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤ëÁ´¼«Æ°¥¿¥¤¥×¡£¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¿··Á¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¥¥³¡¼¥¹¤ä¥µ¥¤¥º¡¢¥â¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤¿¤é¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä¿å¤ÎÎÌ¤ÏÁ´¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ë
¡Ú¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¾Þ¡Û
¢£Â¿µ¡Ç½¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÀÇ½¤¬È´·²¡ª
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼ NC-A58¡×¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë
Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿Á´¼«Æ°¥Þ¥·¥ó¡£2Ëü±ß¤ò³ä¤ë²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆâÉôÀö¾ôµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÔ¤Î©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥³¥ä¥Þ¤µ¤ó¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡¢Þ»¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ß¥ë¤òÀö¾ô¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò·Ñ¾µ¡£¼ê·Ú¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»Ý¤¤¡×ÈÔ¤Î©¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¥ÁÆÈÔ¤¤ÈÃæºÙÈÔ¤¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ¡£¥³¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ6¼ïÎà¤ÎÞ»¤ìÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë
>> ÆÃ½¸¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û¢¨2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×1·î2·î¹çÊ»¹æ33¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥³¥ä¥Þ¥¿¥«¥Ò¥í¡ä
