3»ù¤ÎÊì¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢¤Ä¤äÈþÈ©¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª°é»ù¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿ÈþÍÆË¡¤òÌÀ¤«¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤ÎÈþÍÆ¼ÂÍÑ½ñ¡ØÃÙºé¤ È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¡¡ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù¤ò2026Ç¯2·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¡¤ÎÆ¬¤ËË¢¤ò¤Ä¤±¤¿¤ªÃãÌÜ¤ÊÈþÈ©¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡ÈÊüÃÖÈ©¡É¡×¡£¤½¤ó¤ÊÂçÂô¤¬¡¢36ºÐ¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¡£3»ù¤ÎÊì¡¦Â¿Ë»¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¸½¼ÂÅª¤ÇÂ³¤¯ÈþÍÆË¡¡á¡È¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°Â¦1³ä¡¦ÆâÂ¦9³ä¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡È¤ªÉ÷Ï¤¤Î20Ê¬¡É¤òºÇ¹â¤ÎÈþÍÆ»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂçÂô¤¢¤«¤Í ¥³¥á¥ó¥È¡Û
»°»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ùÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¡£»Å»ö¤â¡¢¥í¥±¤¢¤ê¡¦À¸ÊüÁ÷¤¢¤ê¤ÇÄ¶Â¿Ë»¡ªÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤â¤á¤ó¤É¤¦¤À¤Ã¤¿ÊüÃÖÈ©¤Î»ä¤¬¡¢36ºÐ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡Ø»ä¤Ï¤¤ì¤¤Çä¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ù¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ö¤¤¤òÈþÍÆ¤¬²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÈþÍÆ¤Ï¿¤ÓÂå¤¬Çä¤ê¡ª¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¥¥ì¥¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤¡ª¼êÈ´¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£