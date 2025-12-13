¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡ÙÂè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤ËSHISHAMO¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤é¡¡¥¢¥¤¥É¥ë8ÁÈ80Ì¾¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¤â
¡¡12·î26Æü16»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¡¢Âè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü´ë²è¡õ¥á¥É¥ìー´ë²è¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢AKB48¡¢Creepy Nuts¡¢STUTS¡¢SHISHAMO¡¢T.M.Revolution¡¢DISH//¡¢紱±Ê±ÑÌÀ¡¢Vaundy¡¢back number¡¢50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¡¢YURIYAN RETRIEVER¡¢L'Arc-en-Ciel¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î14ÁÈ¡£
¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¡¢³èÆ°ºÆ³«¸å¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤Ë¡£50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¤Ï¡ØM¥¹¥Æ¥¹ー¥Ñー¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡¢Creepy Nuts¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢timelesz¤Ïµþ¥»¥é¥Éー¥à¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¡£T.M.Revolution¤Ï¡¢¡ÖWHITE BREATH¡×¤ò¡¢ÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡Ö»þÂå¡×¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡£DISH//¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×¡¢RIP SLYME¤Ï¡ÖJOINT¡×¤òÈäÏª¡£
¡¡20¼þÇ¯¤ÎAKB48¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖRIVER～¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤È¥·¥å¥·¥å～¥Ø¥Óー¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë8ÁÈ80Ì¾¡ªÌ´¥³¥é¥Ü¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¹â¶¶¡¢¾®Åè¡¢»Ø¸¶¡¢AKB48¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢¡áLOVE¡¢KAWAII LAB.¡ÊFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡Ë¤¬¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
